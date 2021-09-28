‘Vakıfbank dünyanın en sistemli takımı’

VAKIFBANK Spor Kulübü, yeni sezon açılışını gerçekleştirdi. 3 Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan sarı-siyahlı kulüpte başkan Abdi Serdar Üstünsalih, "Yoğun bir yaz döneminin ardından artık sarı-siyahlı formayı yeniden zirveye taşıma yolculuğumuz başlıyor. Dünyanın en sistemli voleybol kulübüyüz" ifadelerini kullandı. VakıfBank, sezonun ilkmaçını 5 Ekim'de Şampiyonlar Kupası'ndaEczacıbaşı Dynavit ile oynayacak.
Balkan Kupası'ndaşampiyon Halkbank
HALKBANK Voleybol Takımı, 2021 Erkekler Balkan Kupası'nda Yunanistan'ın Kifissias ekibini3-0 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi. Ankara'da düzenlenen organizasyonda ilk maçında Sırbistan temsilcisi OK Radnicki Kragujevic'i3-0 mağlup eden Halkbank, dün de Kifissias'ı 25-19, 25-18 ve 25-18'lik setlerle devirmeyi başardı. Üst üste ikinci kez Balkan Kupası'nı kazanan Halkbank, CEV Challenge Kupası'nda mücadeleetme hakkına da sahip oldu.
Bronz madalyayı'Derin'de bulduk!
MILLI sporcu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda altın madalyanın ardından bu kez dünya 3.'lüğü elde etti. Kolombiya'nın Santa Marta kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi, antrenörü Canberk Babaoğlu ile temsil eden Derin Toparlak, 1000metre su üstünde bronz madalya kazandı.