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Giriş Tarihi: 2.10.2021

Efsane olup kendi filmimde oynamak isterim

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Efsane olup kendi filmimde oynamak isterim

Tokyo’da Türkiye’ye karatede tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getiren ‘Rüzgârın Oğlu’ Eray Şamdan, SABAH SPOR’a konuştu

Tokyo'da destan yazan sporcularımızın sesi olmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan... Kocaeli'nin Darıca ilçesinde antrenörlük yapan babası ile annesinin çalıştığı salonlarda büyüyerek çocuk yaşta karate ile tanışan Eray Şamdan, yıllarca hayalini kurduğu Tokyo Olimpiyatları'nı madalya ile kapattı. Katıldığı ilk olimpiyatta kazandığı gümüş ile Türk karate tarihine geçen 24 yaşındaki sporcu, başarısının sırrını, hayallerini, umutlarını, sinemaya olan tutkusunu SABAH Spor'a anlattı:

BENDEN DAHA HIZLISI YOK
Karatenin içinde doğmuşsun adeta?
Benim en büyük şansım babam. Çünkü babamın antrenör olması benim de karateyle tanışmamı sağladı. Karatenin dışında bir şansım yoktu. Karate olmasa tekme vurmayı çok sevdiğim için tekvando olurdu diye düşünüyorum. Şu anda Karate Milli Takımı'nın en çok tekme atan sporcusu benim.
Senin için 'Rüzgârın Oğlu' deniyor. Bunun hikâyesini anlatır mısın?
Hızımdan dolayı öyle bir lakap takıldı. 2014'te Avrupa Şampiyonası'ndaydık. Benim çok hızlı olduğum konuşuluyordu. Çok güzel maçlar da çıkartıyorduk. Finale kaldığımda maçtan sonra arkadaşım tribünden bravo 'Rüzgarın Oğlu' diye bağırdı. 2014 Gençler Avrupa Şampiyonası'ndan kalma tabir… Hızımın konuşulmasını çok severim. Çünkü insanı öne çıkaran bir özellik. Ben karatenin en hızlı sporcusuyum. Kendi kilomdaki rakiplerimden hızlıyım.

2024'TE ALTIN KESİN BENDE…
Karatenin 2024 Paris Olimpiyatları'nda olmamasını nasıl değerlendiriyorsun?
Kararı çok saçma buluyorum. Tokyo'da gösteri sporu olarak denenmek için alındı. Çok da beğenildi. İlgi gördü. Bildiğim kadarıyla en çok izlenen sporda birinci oldu. 2024 Paris'te olması için çalışmalar devam ediyor. 2024'te olacağına inanıyorum. Olmasa da 2028'de kesin olur. Karatenin yeri olimpiyatlardır. Bizim ilk olimpiyatımız güzel bir deneyimdi.. Altın madalyaya ulaşmama çok az kalmıştı. 2024'te olursa altın kesin bende. Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda seriler yaparak ülkemi gururlandıracağım. Olimpiyatlarda tekrar karate branşı olursa orada şampiyon olup adımı bu dünyada tarihe kazımak istiyorum.

EVLENMEK İSTERİM AMA DAHA ADAY ADAYI BİLE YOK
24 yaşındasın, ufukta evlilik görünüyor mu? İleride çocuğunun da karateci olmasını ister misin?
Daha aday adayı bile yok. Ama ileride evlenirsem ve çocuğum olursa karateci olmasını isterim. Hatta öyle ki onu özel yetiştireceğim. Evleneceğim kişinin de genleri böyle hızlı olsun. Kuvvetli olsun, çocuğa da yansısın.



BABAM TORPİL OLMASIN DİYE ÇOK ÜSTÜME GELİRDİ
Babanla çalışmak nasıl bir duygu?
Güvenli elde olduğumu düşünüyorum. Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biridir. Çok şanslıyım ama dezavantajı da var. Mesela çocukken torpil olmasın diye üstüme gelirdi. Bir çocuk bana tekme vurmuş, onu altıma almış vuruyorum. O sırada babam beni çocuğun üstenden alarak bana tekme atmıştı! Son 4 yıldır sosyal yaşamım yok. 12 ayın 11'i kamptayım. Kampta sporcu arkadaşım Uğur Aktaş var. O da Tokyo'da bronz aldı. Kahve içmeye çıkıyoruz. Odada film izliyoruz. Dövüş olan tüm filmleri seviyorum.
Gençsin, yakışıklısın, bir film teklifi alsan cevabın ne olur?
Spor hayatım bittikten sonra kabul ederim. Çünkü sporda efsane olmak istiyorum. Efsane olmak için spor hayatım devam etmeli. Avrupa ve dünya şampiyonalarında seri başarı yakalamam gerek. Olimpiyatlarda altın almam gerek. Bu hayallerim gerçekleşirse tabii ki sinema da olur. O zaman efsanenin filmini çekeriz.

EMEKLERİMİN BOŞA GİTMEMESİ İÇİN AİLEME EVDE BİLE MASKE TAKTIRDIM
Olimpiyat sonrası eve geldiğinde neler hissettin?
Olimpiyata gitmeden en son Erzurum'a 35 gün kampa gittik. Geldim, 2 gün vaktim vardı. Aileme sarılamadım. Olimpiyata gideceğim ve tedbirli olmam gerek. Ortada virüs var. Evde anneme ve babama maske taktırdım. Aynı odalarda bile bulunmadık. Uzaktan sohbet ettik bu süre içinde. 4 yıllık emeğimin boşa gitmemesi için evde bu önlemi aldırdım. Ondan korktum. 2 gün görüştükten sonra da Tokyo'ya gittim. Yaklaşık 45-50 gün uzak kaldık. Çok özlemiştim. Madalyanın da sevinciyle dönüşte doyasıya sarıldık ve hasret giderdik. Ailem benim hayattaki en büyük destek ve moral kaynağım.

BABA ADNAN ŞAMDAN: KARATE GENLERİNDE VAR
Eray'ın yeteneğini küçükken fark ettiklerini söyleyen Baba Adnan Şamdan, "Malzeme iyiydi. Eray'ın genlerinde zaten var. Ben 40 yıldır karatenin içindeyim. Milli takıma 70'in üzerinde sporcu kazandırdım. 'Bu çocuk kesinlikle karateci olacak' dedim… 5 yaşında aldım yanıma" diye konuştu. P&G'nin (Procter&Gambl) 'Olimpik Anneler'inden biri olan anne Nevriye Şamdan ise Eray'ın 4 yaşına kadar çok hareketli bir çocuk olduğunu, sürekli koltuklarda zıpladığı için misafirliğe bile gidemediklerini anlattı.

'İDOLÜM BRUCE LEE'
Karate filmleri izlerken bazen atılan tekmenin ya da hareketin yanlış olduğunu görüyoruz. Basit ve komik geliyor. Bilmeyenler çok beğenebilir. Ama ben tekniği bildiğim için çok amatör geliyor ve izlemiyorum. Çünkü biz daha hızlı ve gerçekçi teknikler istiyoruz. O yönden Bruce Lee'yi örnek gösterebilirim. Gerçekten dövüşçü. Uzak doğu sanatı yapıyor ve çok hızlı. Örnek aldığım büyük bir sporcu. İdolüm. O bir efsane. Ben de efsane olmak istiyorum. Küçüklükten beri benim hedefim bu. Bu dünyadan ayrıldıktan sonra bile ismimin efsane olarak konuşulması en büyük hedefim.

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Efsane olup kendi filmimde oynamak isterim
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