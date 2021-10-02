Efsane olup kendi filmimde oynamak isterim

Tokyo’da Türkiye’ye karatede tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getiren ‘Rüzgârın Oğlu’ Eray Şamdan, SABAH SPOR’a konuştu
Tokyo'da destan yazan sporcularımızın sesi olmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan... Kocaeli'nin Darıca ilçesinde antrenörlük yapanbabası ile annesinin çalıştığı salonlarda büyüyerekçocuk yaşta karate ile tanışan ErayŞamdan, yıllarca hayalini kurduğu TokyoOlimpiyatları'nı madalya ile kapattı. Katıldığı ilk olimpiyatta kazandığı gümüş ile Türk karate tarihine geçen 24 yaşındaki sporcu, başarısının sırrını, hayallerini, umutlarını, sinemaya olan tutkusunu SABAH Spor'a anlattı:
BENDEN DAHA HIZLISI YOK Karatenin içinde doğmuşsun adeta?
Benim en büyük şansım babam. Çünkü babamın antrenör olması benim de karateyle tanışmamı sağladı. Karatenin dışında bir şansım yoktu. Karateolmasa tekme vurmayı çok sevdiğim için tekvandoolurdu diye düşünüyorum. Şu anda Karate Milli Takımı'nın en çok tekme atan sporcusu benim. Senin için 'Rüzgârın Oğlu' deniyor. Bununhikâyesini anlatır mısın?
Hızımdan dolayı öyle bir lakap takıldı. 2014'te Avrupa Şampiyonası'ndaydık. Benim çok hızlı olduğum konuşuluyordu. Çok güzel maçlar da çıkartıyorduk. Finale kaldığımda maçtan sonra arkadaşımtribünden bravo 'Rüzgarın Oğlu' diye bağırdı. 2014Gençler Avrupa Şampiyonası'ndan kalma tabir… Hızımın konuşulmasını çok severim. Çünkü insanı öne çıkaran bir özellik. Ben karatenin en hızlı sporcusuyum. Kendi kilomdaki rakiplerimden hızlıyım.
2024'TE ALTIN KESİN BENDE… Karatenin 2024 Paris Olimpiyatları'nda olmamasını nasıldeğerlendiriyorsun?
Kararı çok saçma buluyorum. Tokyo'da gösteri sporu olarak denenmekiçin alındı. Çok da beğenildi. İlgi gördü. Bildiğim kadarıyla ençok izlenen sporda birinci oldu. 2024 Paris'te olması için çalışmalardevam ediyor. 2024'te olacağına inanıyorum. Olmasa da 2028'dekesin olur. Karatenin yeri olimpiyatlardır. Bizim ilk olimpiyatımız güzelbir deneyimdi.. Altın madalyaya ulaşmama çok az kalmıştı. 2024'teolursa altın kesin bende. Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'ndaseriler yaparak ülkemi gururlandıracağım. Olimpiyatlardatekrar karate branşı olursaorada şampiyon olup adımıbu dünyada tarihe kazımakistiyorum.
EVLENMEK İSTERİM AMA DAHA ADAY ADAYI BİLE YOK 24 yaşındasın, ufukta evlilik görünüyor mu? İlerideçocuğunun da karateci olmasını ister misin?
Daha aday adayı bile yok. Ama ileride evlenirsem veçocuğum olursa karateci olmasını isterim. Hattaöyle ki onu özel yetiştireceğim. Evleneceğimkişinin de genleri böyle hızlı olsun.Kuvvetli olsun, çocuğa da yansısın.
BABAM TORPİL OLMASIN DİYE ÇOK ÜSTÜME GELİRDİ Babanla çalışmak nasıl bir duygu?
Güvenli elde olduğumu düşünüyorum.Türkiye'nin en iyi antrenörlerindenbiridir. Çok şanslıyım ama dezavantajı davar. Mesela çocukken torpil olmasın diyeüstüme gelirdi. Bir çocuk bana tekmevurmuş, onu altıma almış vuruyorum. Osırada babam beni çocuğun üstenden alarakbana tekme atmıştı! Son 4 yıldır sosyalyaşamım yok. 12 ayın 11'i kamptayım.Kampta sporcu arkadaşım Uğur Aktaşvar. O da Tokyo'da bronz aldı. Kahveiçmeye çıkıyoruz. Odada film izliyoruz.Dövüş olan tüm filmleri seviyorum. Gençsin, yakışıklısın, bir film teklifialsan cevabın ne olur?
Spor hayatım bittikten sonra kabulederim. Çünkü sporda efsane olmak istiyorum.Efsane olmak için spor hayatımdevam etmeli. Avrupa ve dünya şampiyonalarındaseri başarı yakalamam gerek.Olimpiyatlarda altın almam gerek. Bu hayallerimgerçekleşirse tabii ki sinema daolur. O zaman efsanenin filmini çekeriz.
EMEKLERİMİN BOŞA GİTMEMESİ İÇİN AİLEME EVDE BİLE MASKE TAKTIRDIM Olimpiyat sonrasıeve geldiğinde neler hissettin?
Olimpiyata gitmeden enson Erzurum'a 35 günkampa gittik. Geldim, 2 günvaktim vardı. Aileme sarılamadım.Olimpiyata gideceğimve tedbirli olmamgerek. Ortada virüs var.Evde anneme ve babamamaske taktırdım.Aynı odalarda bilebulunmadık. Uzaktansohbet ettik bu süreiçinde. 4 yıllık emeğiminboşa gitmemesiiçin evde bu önlemi aldırdım.Ondan korktum. 2gün görüştükten sonra daTokyo'ya gittim. Yaklaşık45-50 gün uzak kaldık. Çoközlemiştim. Madalyanın dasevinciyle dönüşte doyasıyasarıldık ve hasret giderdik.Ailem benim hayattakien büyük destek ve moralkaynağım.
BABA ADNAN ŞAMDAN: KARATE GENLERİNDE VAR
Eray'ın yeteneğini küçükken fark ettiklerini söyleyen Baba Adnan Şamdan, "Malzeme iyiydi. Eray'ın genlerinde zaten var. Ben 40 yıldır karatenin içindeyim. Milli takıma 70'in üzerinde sporcu kazandırdım. 'Bu çocuk kesinlikle karateci olacak' dedim… 5 yaşında aldım yanıma" diye konuştu. P&G'nin (Procter&Gambl) 'Olimpik Anneler'inden biri olan anne Nevriye Şamdan ise Eray'ın 4 yaşına kadar çok hareketli bir çocuk olduğunu, sürekli koltuklarda zıpladığı için misafirliğe bile gidemediklerini anlattı.
'İDOLÜM BRUCE LEE'
Karate filmleri izlerken bazen atılan tekmenin ya da hareketin yanlış olduğunu görüyoruz. Basit ve komik geliyor. Bilmeyenler çok beğenebilir. Ama ben tekniği bildiğim için çok amatör geliyor ve izlemiyorum. Çünkü biz daha hızlı ve gerçekçi teknikler istiyoruz. O yönden Bruce Lee'yi örnek gösterebilirim. Gerçekten dövüşçü. Uzak doğu sanatı yapıyor ve çok hızlı. Örnek aldığım büyük bir sporcu. İdolüm. O bir efsane. Ben de efsane olmak istiyorum. Küçüklükten beri benim hedefim bu. Bu dünyadan ayrıldıktan sonra bile ismimin efsane olarak konuşulması en büyük hedefim.