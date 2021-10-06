İstanbul’da yarışlar harika

McLaren pilotları İstanbul Park’taki yarış için “Heyecan verici” yorumunu yaptı
Formula 1 ekibi McLaren'in pilotları Daniel Ricciardo ve Lando Norris, Türkiye GP'sini değerlendirdi. Norris, İstanbul Park'ın her sürücü için heyecan verici olduğunu belirtirken "İstanbul Park gerçek birsürücü pisti. Bu yüzden geçensezonki heyecan verici yarıştansonra tekrar buraya geldiğimiziçin çok mutluyum" yorumunu yaptı. Ricciardo ise, "Türkiye'ye dönüyoruz. Burasıklas bir pist ve genellikle bizeçok kaliteli yarışlar sunuyor" sözleriyle heyecanını paylaştı.
Hamilton için 'son' karar!
7 şampiyonluğu olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, büyük bir tehlike ile karşı karşıya. İngiliz pilot, bu sezon aracında 3 kez güç ünitesi değiştirirken tekrarlanması halinde İstanbul yarışına son sırada başlayacak. Sürücüler klasmanında 246.5 puan ile zirvede bulunan Hamilton'ın durumunu değerlendiren Mercedes direktörü Toto Wolff, "Bunu yapabiliriz, ama karar vermedik" derken haklarını bitiren Hamilton son sıradan başlayabilir.