Kaf Kaf’tan inanılmaz dönüş

PINAR Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında müthiş bir geri dönüşe imza attı. KAF KAF, Hapoel Bank Yahav'ı son saniye basketiyle 86-84 yendi. Kudüs'te oynanan mücadelenin ilk çeyreğini temsilcimiz 22-19 aldı ancak soyunma odasına İsrail ekibi 45-44 önde gitti. Üçüncü çeyreği de Hapoel 64-62 üstün tamamladı. Bitime 8 saniye kala skor 84-83'ken rakibin kullandığı ve kaçırdığı serbest atışta ribaundu alan Bonzie Colson, son saniyede attığı üçlükle Karşıyaka'ya galibiyeti getirdi. Colson 22 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı. F Grubu'nda da Tofaş, Belçika ekibi Oostende'yi 92-83 yendi. G Grubu'nda ise Darüşşafaka, Romanya ekibi Cluj'a 66-60 kaybetti.