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Giriş Tarihi: 8.10.2021

Buse Tosun’dan bronz madalya

Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 72 kiloda bronz madalya kazandı. Oslo'da devam eden şampiyonada 72 kilo üçüncülük mücadelesinde Buse'nin rakibi Fransız Cynthia Vescan, karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle çıkamadı. Hükmen galip ilan edilen milli güreşçimiz dünya üçüncüsü oldu. Türkiye, Dünya Güreş Şampiyonası'nı kadınlar kategorisinde bir bronz madalyayla tamamladı. Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası Finali'nde ise rakibine yenilip gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

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Buse Tosun’dan bronz madalya
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