Son dakika: Galatasaray’ın eski yıldızı Felipe Melo’ya büyük şok! Palmeiras-Flamengo finali öncesi...

Son dakika...Ülkemizde Galatasaray forması giyen ve kariyeri boyunca oynadığı futbol kadar saha içi olaylarıyla da gündeme gelen Felipe Melo, tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya. Brezilya ekibi Palmeiras'ta forma giyen 38 yaşındaki futbolcu, takımıyla birlikte Uruguay'a Libertadores finaline giderse gözaltına alınabilir.
Güney Amerika'nın en büyük turnuvası olan Libertadores Kupası'nda final heyecanı yaşanacak. İki Brezilya takımı Palmeiras ile Flamengo kozlarını Uruguay'da paylaşacak. Bu müsabaka öncesinde Brezilya basınında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Record Gazetesi'nin iddiasına göre Melo, final için Uruguay'a giderse gözaltına alınarak maçı kaçırabilir. Sebebi ise 2017 yılında oynanan bir maç.
FELİPE MELO FİNAL MAÇI ÖNCESİ TUTUKLANABİLİR
Palmerias ile Uruguay temsilcisi Penarol, 2017 yılında karşı karşıya gelmiş ve mücadelede saha karışmıştı.
Brezilyalı yıldız Melo ise, Penarol takımından bir oyuncuyu yumruklamıştı. Olayın ardından birçok isim gözaltına alınırken, Melo takım kafilesiyle birlikte ülkeden ayrılmıştı.
Melo'nun karıştığı olayın davası Uruguay'da devam ediyor. Oyuncunun Uruguay'a gitmesi durumunda bu dava kapsamında gözaltına alınacağı ve mahkemeye çıkarılacağı ifade ediliyor.
Palmeiras ile Flamengo'nun karşı karşıya gelecek dev final 27 Kasım'da oynanacak.
MELO'NUN KARİYERİ OLAYLARLA DOLU
Felipe Melo, Türkiye kariyerinde rakip takım futbolcuları ve taraftarlarıyla sık sık karşılıklı sürtüşmeler yaşamıştı.
Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'da forma giydiği dönemde takım arkadaşı Riera ile de kavga etmişti.