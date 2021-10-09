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Giriş Tarihi: 9.10.2021

Hamilton rekora uçtu

SUAT UMURHAN
Hamilton rekora uçtu

Büyük Britanyalı pilot, ikinci antrenman turunda İstanbul Park'ın rekoruna ulaştı. 1:23.804’lük tur derecesi ile 2005’ten bu yana Juan Pablo Montoya’nın elinde tuttuğu 1:24.770’lik en iyi tur süresini geçen Büyük Britanyalı, pist rekorunu kırdı. Her iki antrenman turunun da en iyisi Lewis Hamilton oldu

Formula 1'de İstanbul Grand Prix'si dün iki antrenman turu ile başlarken tur hızları yeni bir rekorun da habercisiydi. 246.5 puanla sürücüler klasmanında zirvede yer alan Lewis Hamilton, ilk turda 1:24.178 ile en iyi dereceyi yaparken ikinci turda da 1:23.804'e inerek hem zirveyi bırakmadı hem de pist tarihinin en iyi derecesine ulaştı. 2005'teki yarışta Montoya'nın 1:24.770'lik en iyi tur süresi, pistin en iyi derecesi olarak kayıtlara geçerken yarınki yarışta bu rekorun kırılacağının da sinyalleri verildi. Britanyalı sürücünün yanı sıra 2. antrenman turlarında Ferrari'den Leclerc de 1:23.970'lik derecesi ile Hamilton'ın ardından en iyi dereceyi yakaladı.



10 SIRA GERİDEN BAŞLAYACAK
Bu sezon 3 kez güç ünitesi değişikliğine giden Hamilton, 4. kez değiştirmesi halinde son sıradan yarışa başlayacaktı. Takım kararı ile güç ünitesinde yalnızca içten yanmalı motoru değiştiren Mercedes pilotu, bugünkü derecesine göre yarışa 10 sıra geriden start verecek. Hamilton, "Bu seneki yol tutuşuyla ilgili ne bekleyeceğimi bilmiyordum ama yol tutuşu muhteşemdi" dedi.

HAMİLTON: TARZIMI ANLAMAYANLAR OLACAKTIR
Hamilton, önceki gün giydiği kıyafetle ilgili gelen eleştiriler için şunları söyledi: "İsteyen herkes istediği şeyi giyebilir. Giydiklerini ve onları anlamayanlar olacaktır. Ama bu bir sorun değil. Ben giyim tarzımı seviyorum."



İLK GÜN HEYECANLI BAŞLADI...
İstanbul Park'taki antrenman turlarında tribünlerin bir kısmı dolarken seyircilerin büyük bölümü, ısınma turlarını açık alan tribününde izlemeyi tercih etti.

BUGÜN
12.00 3. antrenman turları
15.00 Sıralama turları
Hava durumu: 22 derece, hafif yağmurlu, kuvvetli rüzgâr.

YARIN
15.00 Yarış
Hava durumu: 21 derece, parçalı bulutlu, öğleden sonra yağmurlu...



'TÜRK SPORCULARDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM'
Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Türk sporcularla buluşmasını anlattı. Red Bull sporcularından biri olan Fransız pilot, Milli voleybolcu Hande Baladın ve motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu ile buluşmasında çok şey öğrendiğini belirtirken şunları söyledi: "Başka branşlardaki sporcuların hikâyelerini dinlemek çok iyi oluyor. Çok şey öğreniyorsunuz. Yemekler de çok güzel. Her şeyden biraz vardı. İstanbul'da olmak harika. Türk sporcularla sohbet benim için önemli bir deneyimdi."



KİMİ RAİKKONEN: BU KADAR ZOR MU! AYAKKABILARIMA SU GELİYOR
Antrenman turları sırasında Alfa Romeo Racing pilotu Kimi Raikkonen, takım radyosuna yansıyan konuşmaları ile gündeme oturdu. Önce mekanikerlere çatan Fin pilot, "Nasıl yani? Basit şeyleri yapmak zor mu?" diye bağırırken sonrasında ise "Ayakkabılarıma su geliyor çünkü içecek sisteminiz su sızdırıyor" diye serzenişte bulundu.

PİLOTLAR İSTANBUL'U SEVİYOR
Ferrari Yarış Direktörü Laurent Mekies, İstanbul'da her zaman pilotlar için farklı yarışlar olduğunu söyledi: "Türkiye'ye geri dönmek harika. Burası çok güzel bir pist. Bence pilotlar bu pisti seviyor. Çok farklı viraj ve harika bir atmosfer var."



TUR ÖNCESİ BORSA'DA GONG TÖRENİ
F1'de antrenman turları öncesinde Borsa İstanbul'da gong töreni yapıldı. Törene; Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A.Burak Dağlıoğlu, Borsa İstanbul Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, F1 Başkanı Stefano Domenicali katıldı.

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