‘Sen kızsın evde otur’ dediler sporda çığır açtım

"12 yaşında tesadüfen başladım. 'Git evde otur' diyenlere inat buradayım. Örnek alanlar 'Hatice abla başardı, biz de başarabiliriz' diyecekler" "Tokyo'da bronz aldıktan sonra bayrakla tur atarken hıçkıra hıçkıra ağladım. Onlar mutluluk gözyaşıydı. 6 dakika için 5 yıl çalıştım"
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya alarak göğsümüzü kabartan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün,erkek egemensporda azmi,ve dik duruşuile gönüllerdetahtkurdu. İşte sorularımıza yanıtları: Tekvandoyanasıl başladın? 12 yaşında tamamen tesadüfen. İlkokulda antrenörüm sporcu seçmeye gelmişti. Zayıf ve uzun bacaklı olduğumiçin dikkatini çektim. Beden eğitimi öğretmenim aracılığıyla beni tekvandoya çağırdılar. Tekvandonunne olduğunu bile bilmiyordum. Gidinceöğrendim. Mahallede erkeklerle kavga etmeyi çok seviyordum. Sanırım bu yüzden ilgimi çekti. İlk başlarda ailem hariç diğer tüm akrabalarım çevremdekiler 'Sen kız çocuğusun,git evinde otur' dediler. Başarılı oldukça bunu diyen aileler çocuklarını bu sporu yapsın diye salonumuza yollamaya başladı.
GÖZYAŞLARIMDA EMEK, ÇABA VE ACI VARDI
Biz 6 dakikalık maçı izliyoruz.Arkasında nasıl bir hikâye var?
HER gün yaptığımız çift antrenmanlar,kamplar, sakatlıklar, psikolojik sıkıntılar,ailenden uzak kalma gibi birçok zorluk var. 5 yıllık çalışmamı, 6 dakikada sergilemek zorundayım ki başarılı olabileyim. Olimpiyatlar her sporun zirvesi.Nasıl bir his, nasıl bir heyecan orası?
ALTIN alacağıma çok inanıyordum. Favori adaylardan biriydim. Ben daha önce böyle bir heyecan, stres hayatımda yaşamadım. Seyircisiz olmasına rağmen ayaklarım titriyordu. İçimden devamlı kendimi telkin ediyordum, 'İyisin Hatice, buraya geldiysenmadalyayla dönmen gerek' diye. Bronzdan sonra hıçkıra hıçkıraağladın. Duygularını anlatır mısın?
HEDEFİM hep altın kazanıp o ringde Türk bayrağıyla tur atmaktı. Bazen istediğiniz gibi olmuyor. Bronz aldıktan sonra bayrakla tur atarken hıçkıra hıçkıra ağlamamın sebebi oydu. O kadar yılın vermiş olduğu yük,sinir, stres bir anda yok olup gitti. O mutluluk gözyaşlarıydı. Çünkü içinde azim, mücadele, emek, çaba, ve acı vardı.
KADINLAR KENDİNİ SAVUNMAK İÇİNTEKVANDO ÖĞRENSİN
Tekvando yapmakisteyen genç kadınlaratavsiyen ne?G
enç kadınlara bu sporukendilerini savunmak içinyapmalarını öneriyorum. Tabiiki böyle bir şeye maruz kalmakistemiyoruz ama olur da denk gelirseen azından kendilerini savunabileceklerikadar tekvando bilsinler. Olimpiyattaki başarı sonrası,kız çocukları gerekli mesajı almışmıdır. Sorumluluğun arttı mı?
Benim ne zorluklarla bu seviyeleregeldiğimi hemen hemen herkes biliyor.Onlar da beni örnek alarak "Hatice ablabaşardı, biz de başarabiliriz" diyeceklerdir.Sorumluluk hep hissediyordumama bu dahada arttı. Onlaraiyi bir rol model olmakiçin hem spor, hemeğitim hayatımda daha üst noktalarıhedefliyorum. 'Bursa'ya ilk olimpiyatmadalyasını getireceğim' demiştin.Öyle de oldu.
Bu şehirde tekvandoya başladım.Birçok kulüp transfer etmekistedi ama ben Bursa dışındabaşka şehir adına dövüşmekistemediğimi söyledim.Büyükşehir Belediye BaşkanımızAlinur Aktaş'a söz vermiştimve bunu tuttuğum içinçok mutlu ve gururluyum.
BABAM İÇİN AYAĞA KALKTIM
2009'da babanı kaybetmiştin. O göremediama yıllar sonra ona verdiğin madalya sözünütuttun. İçinde burukluk var mı?
Avrupa Gençler Şampiyonası'ndan döndükten 2 günsonra babamı kaybetmiştim. 2008'de Servet (Tazegül)abileri izlerken babam 'Bak inanıyorum, olimpiyatlardasen de olacaksın' diyordu. Ben de babama oradaolacağıma dair söz vermiştim. Evet, o göremedi amaben hissettiğini biliyorum. Bitti dediğim anda yerigeldi babam için ayağa kalktım. Gücüme güç kattıve bu madalya ona armağan olsun.
HATİCE BAŞARI FİTİLİNİ ATEŞLEDİ
BÜYÜKŞEHIR Belediyespor Kulübü'nün sporcusu olan Hatice Kübra'nın başarısının kente yansımalarını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a sorduk. İşte yanıtı: "Spora yaptığımız yatırımlar sayesinde erkekler voleybol takımımız Efeler Ligi'nde oynuyor ve kadın basketbol takımımız da 28 maçın 27'sini kazanarak yıllar sonra Süper Lig'e çıktı. Olimpiyat hedefini de Hatice Kübra kızımızla gerçekleştirdik. Ancak onun bana altın sözü vardı. Bu isteğimiz devem ediyor. Bu başarı belki de gelecek kuşakların sporda çok daha başarılı olmasının fitilini ateşleyecek diye düşünüyorum.''
Kısa kısa
- Slow müzikleri daha çok seviyorum.
- Dışarıdan sert görünsem de çok duygusalımdır.
* Yemek yapmayı bilmem ama çok iyi yerim. Çok yiyip kilo olmayanlardanım. Bu yüzden kıskanılırım.
- Uludağ Üniversitesi'nden mezun olmak üzereyim.
Kariyer planımda öğretmenlik yapıp aynı zamanda yüksek lisansı bitirip öğretim görevlisi olarak Uludağ Üniversitesi'nde kalmak, bilgi tecrübe ve deneyimlerimi bizden sonraki nesillere aktarmak var.