Son dakika: İstanbul’da nefes kesen yarış! Formula 1 için nefesler tutuldu, Hamilton ve Verstappen...

2009'daki yarışı Jenson Button, 2010'daki yarışı ise yine bir başka İngiliz pilot Lewis Hamilton kazanmıştı.

2011'deki yarışı Alman pilot Vettel kazanırken uzun seneler sonra yeniden İstanbul'da koşulan yarışı geçen sene Hamilton kazanmıştı.

PİLOTLAR KLASMANI

Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başlayacak. Türkiye'deki 16. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 139

5. Sergio Perez (Meksika): 120

TAKIMLAR KLASMANI

Pilotlar klasmanının yanı sıra takımlarda da şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Geçen sezon Türkiye Grand Prix'sine şampiyon unvanıyla katılan Mercedes, bu yıl 397,5 puanla ilk sırada yer alıyor. Mercedes'in en büyük rakibi Red Bull ise 364,5 puanla ikinci durumda. Türkiye Grand Prix'sine kadar oluşan takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

1. Mercedes: 397,5 puan

2. Red Bull: 364,5 puan

3. McLaren: 234 puan

4. Ferrari: 216,5 puan

5. Alpine: 103 puan