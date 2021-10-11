Cappadocia Ultra-Trail heyecanı başlıyor

Ürgüp Kaymakamlığı ve Ürgüp Belediyesi'nin yanı sıra çok sayıda işletmenin de sponsorluk desteği verdiği Salomon Cappadocia Ultra-Trail için açıklamalarda bulunan Argeus Travel Events sahibi Aydın Ayhan Güney, "16-17 Ekim 2021 tarihleri arasında 7'ncisini Kapadokya bölgesinin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Ürgüp ilçesinde gerçekleştireceğimiz Salomon Cappadocia Ultra-Trail, her yıl olduğu gibi 38 kilometre, 63 kilometre ve 119 kilometreden oluşan 3 ayrı parkur üzerinden yarışmalar yapılacak. Hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. Saha operasyonları başladı. Arkadaşlarımız şu anda onunla ilgileniyor. Kayıtlarımız 5 Ekim 2021 tarihi itibarıyla sona erdi. Pandemi olmasına rağmen bizi sevindiren sayılara ulaştık, 2 bin 500'ün üzerinde katılımcı bekliyoruz. 2019 yılında 80 ülkeden 155 yabancı sporcunun katılmasına rağmen bu yıl ki yarışmacılarımızın yüzde 40'ı yabancı ve 64 ülkeden sporcu ağırlayacağız" diye konuştu.





Sözlerini sürdüren Güney şöyle konuştu: "Yarışmaya katılan sporcu sayılarının 2019 yılına yakın olması bizi sevindirdi. Hava şartlarının da elverişli olması nedeniyle iyi bir organizasyon geçireceğimizi umuyorum. Bu organizasyon Kapadokya için son derece önemli bir organizasyon. Organizasyonların gelişmesiyle birlikte sponsor destekleri de bu yıl artış gösterdi. Bunun gerek yerelde ve gerekse ulusal anlamda da sponsor desteklerinin artması, organizasyonun daha da büyümesi anlamında sevindirici. Bütün Kapadokya bölgesindeki turistik işletmeler de el birliği ile dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birini gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyor."