İstanbul’da yer yerinden oynadı

Bottas yarışı kazandı, ikinci olan Verstappen sürücüler klasmanında, günün kaybedeni Hamilton’ı geçip zirvenin yeni sahibi oldu. Hamilton’a karşı ‘Plevne Müdafaası’ yapan Perez, podyuma çıkmayı başardı
İstanbul Park'ta dün bir satranç maçı izledik! Yağmur ile başlayan,pite girme kavgalarıylasüren yarışta yok yoktu! Cezalı Hamilton 11. başladı, uçuşa geçti ve podyuma kadar yaklaştı. Israrla takıma "Pite girmeyelim" dedi ama dinletemedi. Son 7 tura kadar dayanıp pite alındı; sonrasında olan oldu. Yerini kaybetti, çılgına döndü ve "Beni rahat bırakın" diyerek takım radyosundan fırça attı… Leclerc pite girdi, yerinibıraktı… Sıralama değişti.
RED BULL RACİNG İSTEDİĞİNİ ALDI Perez, Hamilton'a karşı 'Plevne Müdafaası yaptı', Red Bull'a podyum yolunu açtı. Liderliği kaybedip yeniden yükselen Bottas, günün kazananı olurken çifte podyum yapan Red Bull Racing istediğini aldı. Güç ünitesini değiştirip 11. başlayan Hamilton tırmansa da podyumun uzağında kaldı. İstanbul'a pilotlar şampiyonasında2 puan farkla Hamilton'ıngerisinde gelen Verstappen,ikinci olarak kazandığı 18puanla şampiyonada liderliğeyükseldi. Yarış sonrası Verstappen,İngiliz rakibinin 6puan önüne geçti.
BOTTAS HARİKALAR DİYARINDA
58 turluk Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ıslak zeminde yapılan heyecan dolu yarışta damalı bayrağı ilk geçen sürücü olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, büyük zaferi doyasıya kutladı. Son birinciliğini 27Eylül 2020'de Rusya'da Sochi Autodrom pistinde elde edenFin pilot, geçen yıl Türkiye'deki yarışı 14.tamamlamıştı.
'BU ŞEHRİ ÇOK SEVİYORUM'
KENDISI adına harika bir sürüş olduğunu söyleyen Bottas, yarış sonrası şunları söyledi: "Çok iyi hissediyorum. Rahatlamış durumdayım. Bu sezon yarış kazanamamıştım. Kolay bir yarış olmadı. Tempom iyiydi. Şartlar kolay değildi.Yarışı bitirip galibiyeti almayı başardım.Tribündeki taraftardan çıkan ses ve atmosferkonusunda şaşırdım. Çok destek vardı. İstanbul'u artık çok seviyorum. Önümüzdeki yıllarda da İstanbul'a gelmeyi çok isterim."
VERSTAPPEN: İKİNCİLİK DE GÜZEL
Yarışı ikinci sırada tamamlayan ve genel sıralamada liderliğe yükselen Red Bull pilotu Max Verstappen, "Pistçok kaygandı. Lastikleri kontrol etmek gerekiyordu.Zorlayamıyorduk. Valtteri biraz daha iyi tempoyasahipti. İkinci olduğum için mutluyum. Bir şeyleri yanlış yapmak da çok kolay bu ortamda" açıklamasında bulundu.
PEREZ: ÇOK ZORDU
MÜTHIŞ yarışı üçüncü bitiren Red Bull Racing'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, "Gerçekten çok yoğunbir yarıştı. Lewis ve Charles ilesavaştım. Araç ve lastikler iyiydi.Sabırlı olmak, doğru zamanda zorlamak,lastikleri iyi kontrol etmekgerekiyordu" ifadelerini kullandı.
HAMİLTON ÇILDIRDI
MOTOR değişikliğiyle grid cezası alıp 11. sırada start alan Lewis Hamilton, yarış sonuna doğru Mercedes ekibiyle sözlü tartışmaya girdi. Yarışı 3. sırada sürdürürken çağrılara rağmen pit stopa girmemekte uzun süre direnen ve sürekli, "Yarışı bu lastiklerle tamamlayabilirmiyim?" diye soran Mercedes pilotu, bitime 7 tur kala lastiklerini değiştirmek zorunda kaldı. Ancak yarışa 5. dönen İngiliz pilot, ekibine "Pite girmemeliydik,size söyledim!" diyerek serzenişte bulundu. 5. olan Hamilton, yarış bitimi de takıma telsizden cevap vermeyerek tepkisini sürdürdü.
FERNANDO ALONSO SPİN ATTI
Yarışın ilk virajlarında Pierre Gasly ile Fernando Alonso birbirlerine temas etti. Bu temastan sonra Alonso spin atarak pistin dışına çıktı. Bu pozisyonun ardından Gasly 5 saniye ceza alırken devamında Mick Schumacher'i sıkıştıran Alonso da 5 saniye cezası aldı.
VETTEL YANLIŞ LASTIK KURBANI
PIT stopun ardından ıslak zemin lastiğinden vazgeçen Sebastian Vettel, pistte kalmakta zorlandı. Alman pilot 'kaya kaya' bir turu tamamladıktan sonra tekrar pit stop yapıp yeşil logolu lastiği taktı.
GÜNÜN SÜRÜCÜSÜ SAINZ
Aldığı ceza sonrası yarışa 19. sırada başlayan Carlos Sainz, yarışı 8. tamamlamayı başardı. 27 yaşındaki İspanyol sürücü, kariyerinde ilk kez günün sürücüsü seçildi.
KUPAYI ŞENTOP VERDİ FORMULA 1 Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes pilotuValtteri Bottas ve ikinci olan Red Bull pilotu Max Verstappen,kupalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan aldı. Yarışı üçüncüsırada tamamlayan Red Bull sürücüsü Sergio Perez'in kupasını iseTürkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)Başkanı Eren Üçlertoprağı takdim etti. Kupatöreninden sonra büyük sevinçyaşayan pilotlar, podyumaçıkmalarını kutladı.
BAKANLAR PİSTTE HEYECANA ORTAK OLDU
GENÇLIK ve Spor Bakanı MehmetKasapoğlu, İstanbul Park'ta gerçekleştirilenFormula 1 DünyaŞampiyonası'nı yerinden takip etti.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AdilKaraismailoğlu, Tarım ve OrmanBakanı Bekir Pakdemirli ve Kültürve Turizm Bakanı Mehmet NuriErsoy da heyecana ortak oldu.
'YENI YARIŞ İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ'
TÜRKIYE Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye GP'sinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "F1 Türkiye Grand Prix'inde yarışan tüm pilot ve takımları tebrik ediyorum. Birdahaki buluşmamızı sabırsızlıklabekleyeceğiz" dedi.
SPOR DÜNYASI TRİBÜNDEN İZLEDİ
SPOR dünyasından da çok sayıda isim yarışı canlı izledi. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Sosa, İrfan Can Kahveci, Tisserand,Ferdi G.Saraylı Emre Kılınç, Beşiktaşlı Ghezzal ile Oğuzhan Özyakup, olimpiyat madalyalı cimnastikçi Ferhat Arıcan, sosyal medya paylaşımlarıyla yarışın heyecanını takipçileriyle paylaştılar.
İSTİKLAL MARŞI'NI GÖKSEL OKUDU
FORMULA 1'de İstiklal Marşı'nı okuması için Göksel tercihi yapılması tartışmaları da beraberinde getirmişti. Ancak sanatçı, görevini başarılı bir şekilde yerine getirdi. Sosyal medyada Göksel için yapılan olumluyorumlar bir hayli fazlaydı.
RAIKKONEN'DEN İSTANBUL'A VEDA!
İSTANBUL Park'ta 2005'teyapılan ilk yarışı birinci bitirenKimi Raikkonen için dünküyarışın ayrı bir önemi vardı. Sezonsonunda pistlere veda edeceğinigeçtiğimiz eylül ayında duyuranAlfa Romeo'nun Finli pilotu, dün1.'lik yaşadığı İstanbul'da sonkez yarışırken 12. oldu.
TRAFIK KILITLENDI SEYİRCİLER YÜRÜDÜ
TUZLA İstanbul Park'ta düzenlenen Formula 1 yarışları, seyirciler tarafından büyük ilgi gördü. Organizasyon nedeniyle piste giden birçok yol kilitlendi. Araçları ile ilerleyemeyen yarışseverler, uzak mesafede otomobillerinibırakarak kilometrelerceyol yürüdü.