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Giriş Tarihi: 11.10.2021 17:07

Madalya rekoru kıran özel sporcular çiçeklerle karşılandı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Madalya rekoru kıran özel sporcular çiçeklerle karşılandı

İtalya'da gerçekleştirilen Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda  toplamda 52 madalya alarak rekor kıran milli takım kafilesi Türkiye’ye döndü. Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle İtalya’nın Bologna şehrinden İstanbul’a gelen sporcuları aileleri ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yetkilileri çiçeklerle karşıladı.

Avrupa oyunlarına 63 kişilik büyük bir kafileyle katıldıklarını söyleyen Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, branşta 16 altın, 22 gümüş, 14 bronz toplamda 52 madalya alarak tarihi bir rekor kırdıklarını söyledi.



ÖZEL BİR BAŞARI

Aydın " Aynı zamanda atletizmde iki tane dünya rekorumuz var. Bunun yanında yine bir ilki başararak bu şampiyonaya katılan Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Basketbol Milli Takımımız yine Avrupa ikincisi oldu. Bu özel sporcularda cumhuriyet tarihinde özel bir başarıdır" dedi

ENGELSİZİ SEVEN BİR CUMHURBAŞKANIMIZ VAR

Özel sporcuların devletin verdiği destek sayesinde artık evlerden çıkıp spor sahalarına, Türkiye sınırlarını aşarak gerek Avrupa'da gerek dünyada Türk bayrağını dalgalandırdığının altını çizen Aydın "Bugün evlerden çıkmışsak, spor yapıyorsak, engelsizi seven bir Cumhurbaşkanı'mız olduğu için.Bu çocuklar spor yapmaya başlamıştır. Büyük bir bütçeyle gittik. İlk kez Türk gençliği 63 sporcuyla, 6 dalda katıldı. Muhteşem bir sonuçla bu çocuklara verilen emeğin boşuna gitmediğini gösterdik. Şimdilik sporcu sayımız 30 bin. İnşallah bu sayıyı 100-150 binlere çıkarırız. Bütün çocuklara inşallah dokunacağız, inşallah madalya ile şenleneceğiz." diye konuştu



DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Annesi Hatice Yılmaz tarafından Türk bayrağı ile karşılanan bin 500 metre yürüyüş branşında dünya rekoru kıran sporcu Münevvere Yılmaz "Çok güzel ve heyecanlıydı. Bin 500 metre ve 800 metrede rekorlar kırdım. Çok güzel bir başarı elde ettim. Destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Triatlon branşında dünya rekoru kıran Emirhan Akçakoca ise "Bu süreçte bütün antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Kesinlikle spor yapın, çocuklarınızı daha iyi seviyelere getirin. Daha da üst seviyelere gelmek için bizlere de destek olun" şeklinde konuştu.



SÖZÜMÜ TUTTUM

Gülle atma ve 800 metre yürüyüş branşında dünya rekoru kıran Dilara Çevik de "Uzmanlık alanım olan gülle atmada dünya rekoru kırdım. Bir de bu sene ilk defa katıldığım 800 metre yürüyüş branşında rekor kırdım. Gitmeden önce bir söz vermiştim zaten atma branşlarında rekor kıracağım diye. Bu sözü tutmuş olmanın verdiği gurur çok başka bir şey. Türkiye'yi İtalya'da böyle büyük bir kafileyle temsil etmek daha da muhteşem bir gurur" diye konuştu.

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Madalya rekoru kıran özel sporcular çiçeklerle karşılandı
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