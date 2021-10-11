Son dakika: Las Vegas'taki dev maç sonrası Tyson Fury’den ortalığı kızıştıran sözler! "Wilder aptal biri ve..."

WBC Ağır sıklet maçında 33 yaşındaki Tyson Fury ile Deontay Wilder karşı karşıya geldi. Las Vegas'ta milyonların merakla beklediği maçta kıran kırana bir dövüş yaşandı. Maç sonrası Tyson Fury, rakibi Deontay Wilder için çok konuşulacak sözler sarf etti.
TYSON FURY, WİLDER'I NAKAVT ETMİŞTİ
Tyson Fury, Wilder'ı 11. Rauntta üst üste vurduğu yumruklar sonrası nakavt etmeyi başardı ve kemerini korumayı başardı.
FURY'DEN ÇOK SERT SÖZLER
Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Fury, Wilder için çok konuşulacak sözler sarf etti. Britanyalı boksör Fury, Wilder'ın bir aptal ve aciz olduğunu söyledi.
"O APTAL VE KAYBEDEN ACİZ BİRİ..."
İşte Fury'nin sözleri: "Wilder bana sportmenlik ve saygı göstermeyeceğini söyledi. Ben sorun değil karşılığını vermiştim. Buna çok şaşırdım. Ama o aptal ve kaybeden aciz biri…
"EN İYİ OLMAK İÇİN CESUR VE SAYGILI OLMALISINIZ"
En iyi dövüşçü olmak için önce cesaretli ve rakibinize karşı saygılı olmalısınız. Wilder o gece bunları yapmadı. Onun için yine de dua edeceğim. Hepimiz ailemizin yanına sağlıklı bir şekilde dönüyoruz.
"WİLDER'IN BANA SEVGİSİ YOK"
Wilder en iyi dövüşçülerden bir tanesi. Şu an dünyanın en iyisiyim. O da en iyi ikinci. Harika bir 3 dövüş oldu ikimiz için de. Wilder'in bana sevgisi yok çünkü onu 3 kere yendim.
"TANRI UMARIM ONUN KALBİNİ DAHA DA YUMUŞATIR"
Ben bir sporcuyum. Ona saygımı ve sevgimi göstermek istedim ama o bunu yapmak istemedi. Bu onun sorunu. Umarım Tanrı onun kalbini daha yumuşatır.
Fury, ringte ve dışarıda rakiplerine gösterdiği saygıyla biliniyor. Las Vegas'taki 3. Maç kıran kırana geçmiş ve iki boksör de birbirlerini yere düşürmesine rağmen 11. Rauntta nakavt olan Wilder oldu.