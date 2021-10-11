Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Son dakika: Las Vegas'taki dev maç sonrası Tyson Fury’den ortalığı kızıştıran sözler! "Wilder aptal biri ve..."
Giriş Tarihi: 11.10.2021 19:29 Son Güncelleme: 11.10.2021 19:56

Son dakika: Las Vegas'taki dev maç sonrası Tyson Fury’den ortalığı kızıştıran sözler! "Wilder aptal biri ve..."

Son dakika: Las Vegas’taki dev maç sonrası Tyson Fury’den ortalığı kızıştıran sözler! Wilder aptal biri ve...

Son dakika haberleri: Cumartesi gecesi Las Vegas’ta oynanan ağır sıklet kemer mücadelesinde Tyson Fury, ABD’li rakibi Deontay Wilder ile üçüncü kez karşı karşıya geldi. Geçen sene Wilder’ı yenen Tyson Fury, kıran kırana geçen maçta rakibini bu kez de nakavt ederek mağlup etti ve kemerini korudu. Maçın ardından Fury, Deontay Wilder için çok konuşulacak ve ortalığı kızıştıracak sözler sarf etti.

WBC Ağır sıklet maçında 33 yaşındaki Tyson Fury ile Deontay Wilder karşı karşıya geldi. Las Vegas'ta milyonların merakla beklediği maçta kıran kırana bir dövüş yaşandı. Maç sonrası Tyson Fury, rakibi Deontay Wilder için çok konuşulacak sözler sarf etti.

TYSON FURY, WİLDER'I NAKAVT ETMİŞTİ

Tyson Fury, Wilder'ı 11. Rauntta üst üste vurduğu yumruklar sonrası nakavt etmeyi başardı ve kemerini korumayı başardı.

FURY'DEN ÇOK SERT SÖZLER

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Fury, Wilder için çok konuşulacak sözler sarf etti. Britanyalı boksör Fury, Wilder'ın bir aptal ve aciz olduğunu söyledi.

"O APTAL VE KAYBEDEN ACİZ BİRİ..."

İşte Fury'nin sözleri: "Wilder bana sportmenlik ve saygı göstermeyeceğini söyledi. Ben sorun değil karşılığını vermiştim. Buna çok şaşırdım. Ama o aptal ve kaybeden aciz biri…

"EN İYİ OLMAK İÇİN CESUR VE SAYGILI OLMALISINIZ"

En iyi dövüşçü olmak için önce cesaretli ve rakibinize karşı saygılı olmalısınız. Wilder o gece bunları yapmadı. Onun için yine de dua edeceğim. Hepimiz ailemizin yanına sağlıklı bir şekilde dönüyoruz.

"WİLDER'IN BANA SEVGİSİ YOK"

Wilder en iyi dövüşçülerden bir tanesi. Şu an dünyanın en iyisiyim. O da en iyi ikinci. Harika bir 3 dövüş oldu ikimiz için de. Wilder'in bana sevgisi yok çünkü onu 3 kere yendim.

"TANRI UMARIM ONUN KALBİNİ DAHA DA YUMUŞATIR"

Ben bir sporcuyum. Ona saygımı ve sevgimi göstermek istedim ama o bunu yapmak istemedi. Bu onun sorunu. Umarım Tanrı onun kalbini daha yumuşatır.

Fury, ringte ve dışarıda rakiplerine gösterdiği saygıyla biliniyor. Las Vegas'taki 3. Maç kıran kırana geçmiş ve iki boksör de birbirlerini yere düşürmesine rağmen 11. Rauntta nakavt olan Wilder oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi, kim gitti? 10 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme ve duyanlar şaşkına döndü!
Son dakika haberler: Aldatan kadını günlüğü ele verdi! Kocası satır satır okudu...
Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! "Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor"
İŞKUR personel alımı ilanları, şartları ve tarihleri 2021: Güncel İŞKUR en az 5 bin TL maaşla KPSS şartı istemeyen personel alımı yapıyor
Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Rekor fuhuş operasyonu: 231 kadın yakalandı! Gizli bölmelerden bile kadınlar çıktı
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım"
İstanbul’da dev dönüşüm hareketi
YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM 2021 YKS'de 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak ve 3. ek tercih kılavuzu açıklandı mı?
Altın fiyatları için çifte destek! Altın uzmanı İslam Memiş ‘Alım fırsatı’ veren seviyeleri açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Las Vegas'taki dev maç sonrası Tyson Fury’den ortalığı kızıştıran sözler! "Wilder aptal biri ve..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA