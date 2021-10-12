Türk tekvandosuna büyük onur

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, önemli bir başarıya imza attı.
Dünya Tekvando Federasyonu Genel Kurulu'nda üst üste 6'ıncı kez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
Şahin, 33 adayın 17 yönetim kurulu üyeliği için yarıştığı online seçimde en yüksek üçüncü oyu aldı.
Federasyon Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya da, denetçi üye olarak yönetim kuruluna girdi.
Dünya Tekvando Federasyon Yönetim Kurulu'nda sadece Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'den 2 isim birden yer alabildi.
Bu arada genel kurulda Güney Koreli mevcut başkan Chungwon Choue bir kez daha başkanlığa seçildi.