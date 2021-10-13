Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü Arjantin’de yarışacak!

SUPERSPORT'TA CAN ÖNCÜ

Milli motosikletçi Can Öncü de Kawasaki Puccetti takımıyla Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağında Arjantin'de mücadele verecek.

Can, 15 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlara, 16 Ekim Cumartesi günü önce sıralama yarışına, ardından TSİ 19.30'da ilk yarışa çıkacak. Milli sporcu, 17 Ekim Pazar günü ise TSİ 19.30'da ikinci yarışta boy gösterecek.

Milli sporcu 11. yarış öncesi 127 puanla 10. sırada bulunuyor.

"İNŞALLAH TOPRAK ADINI TARİHE YAZDIRACAK"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, ay-yıldızlı motosikletçilerin çok önemli başarılar kazandığını özellikle Toprak Razgatlıoğlu'nun tarihi bir başarıya imza atacağına inandıklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonasında ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ediyor. Şampiyonada Arjantin ve Endonezya yarışları kaldı. Toprak, 24 puan farkla rakiplerinin önünde ilk sırada yer alıyor. Ülke olarak şampiyonluk havasına girdik. Toprak hem kendini hem takımını hem de Yamaha markasını 2021 şampiyonluğuna taşıyor. İnşallah Toprak, bir ilki başaracak ve adını tarihe yazdıracak."