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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Razgatlıoğlu, damalı bayrağı ilk sırada görüp zirveyi perçinledi

Razgatlıoğlu, damalı bayrağı ilk sırada görüp zirveyi perçinledi
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin'deki 12. ayağında 25. doğum gününde birinci gelerek büyük bir başarıya imza attı. En yakın rakibi Jonathan Rea ile puan farkını 29'a yükselten milli sporcu, şampiyonluk için de avantaj elde etti. Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına yarışan Toprak, dünyanın bir ucunda İstiklal Marşı'nı herkese dinletti. Yarışı, Kawasaki pilotu Jonathan Rea ikinci, Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ise üçüncü sırada bitirdi. Toprak, bu sonuçla genel klasmanda 503 puanla zirvedeki yerini perçinledi. Milli motosikletçi kendisi için mükemmel bir gün olduğunu söyleyip, daha fazlasını deneyeceğinin altını çizdi.

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Razgatlıoğlu, damalı bayrağı ilk sırada görüp zirveyi perçinledi
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