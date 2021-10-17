Razgatlıoğlu, damalı bayrağı ilk sırada görüp zirveyi perçinledi
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin'deki 12. ayağında 25. doğum gününde birinci gelerek büyük bir başarıya imza attı. Enyakın rakibi JonathanRea ile puan farkını29'a yükselten millisporcu, şampiyonlukiçin de avantajelde etti. Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına yarışan Toprak, dünyanın bir ucunda İstiklal Marşı'nı herkese dinletti. Yarışı, Kawasaki pilotu Jonathan Rea ikinci, Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ise üçüncü sırada bitirdi. Toprak, bu sonuçla genel klasmanda503 puanla zirvedekiyerini perçinledi. Milli motosikletçi kendisi için mükemmel bir gün olduğunu söyleyip, daha fazlasını deneyeceğinin altını çizdi.