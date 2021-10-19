Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Anadolu turu
Giriş Tarihi: 19.10.2021

Anadolu turu

Anadolu turu
Gözbaşı'ndan anlamlı hamle
KAYSERİSPOR Başkanı Berna Gözbaşı, Turkcell Kadın Futbol Ligi takımlarından Kayseri Gençlerbirliği'nin isminin Kayserispor Kadın FK olarak değiştirildiğini bildirdi. Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk kadınının toplumun her kesiminde aktif olması gerektiğini ifade etti. Futbolla yaşayan biri olarak kadın futboluna da destek verdiğini vurgulayan Berna Gözbaşı, "Kadın Futbol 1. Ligi'nde Kayserimizi temsil eden Gençlerbirliği'nin adı Kayserispor Kadın FK olarak değişti. Başkanlığını da ben üstlendim" ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un acı günü
SAMSUNSPOR'UN eski başkanı ve futbolcusu 62 yaşındaki Emin Kar, hayatını kaybetti. Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve felç kalan Kar, 4 gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Emin Kar'ın ölüm haberini oğlu Mustafa Kar, sosyal medya hesabından duyurdu. 62 yaşında hayatını kaybeden Emin Kar'ın cenazesi dün Büyük Cami'de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Malatya'da yüzler gülüyor
SÜPER Lig'de 5 haftalık mağlubiyet serisine Adana Demirspor galibiyeti ile son veren Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da yüzler gülüyor. Teknik direktör Marius Sumudica, takımın beklentilerini çok çabuk kavradığını belirterek, "Anlattıklarımı bu kadar hızlı kavrayan bir oyuncu grubuyla ilk defa çalışıyorum, çok hızlılar. Tecrübeli ve 35 yaşını geçen oyuncular var, onlar da genç oyuncular gibi davranıyor, sanki okulda öğrenmek isteyen öğrenci gibiler. Oyuncularımla aramda çok güzel bir ilişki var" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Koreli stoperi Kim Min Jae'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı...
İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları: İŞKUR 4 bin TL maaş ile ilkokul mezunu personel alımı bilgileri
5 terörist böyle etkisiz hale getirildi! İşte ZMA’nın termal kamerasından operasyon anı
Ümit Karan soluğu savcılıkta aldı! 1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 18 Ekim 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Okullar kapanacak mı, Ekim'in son haftasında yüz yüze eğitime mi geçilecek?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Derbiden sonra Vitor Pereira'ya şok sözler! 'Kırmızı kart ve penaltı...'
SON DAKİKA | ABD dahil 10 ülkeden küstah Kavala çağrısı! Türkiye'den peş peşe sert tepkiler: Kabul edilemez
Alanya'da 9 gollü çılgın maç! Bülent Korkmaz'ın takımından gövde gösterisi
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu turu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA