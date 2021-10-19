Anadolu turu

Gözbaşı'ndan anlamlı hamle
KAYSERİSPOR Başkanı Berna Gözbaşı, Turkcell Kadın Futbol Ligi takımlarından Kayseri Gençlerbirliği'nin isminin Kayserispor Kadın FK olarak değiştirildiğini bildirdi. Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk kadınının toplumun her kesiminde aktif olması gerektiğini ifade etti. Futbolla yaşayan biri olarak kadın futboluna da destek verdiğini vurgulayan Berna Gözbaşı, "KadınFutbol 1. Ligi'nde Kayserimizi temsileden Gençlerbirliği'nin adıKayserispor Kadın FK olarak değişti.Başkanlığını da ben üstlendim" ifadelerini kullandı.
Samsunspor'un acı günü
SAMSUNSPOR'UN eski başkanı ve futbolcusu 62 yaşındaki Emin Kar, hayatını kaybetti. Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve felç kalan Kar, 4 gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Emin Kar'ın ölüm haberini oğlu Mustafa Kar, sosyal medya hesabından duyurdu. 62 yaşında hayatını kaybeden Emin Kar'ın cenazesi dün Büyük Cami'de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Malatya'da yüzler gülüyor SÜPER Lig'de 5 haftalık mağlubiyet serisine Adana Demirspor galibiyeti ile son veren Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da yüzler gülüyor. Teknik direktör Marius Sumudica, takımın beklentilerini çok çabuk kavradığını belirterek, "Anlattıklarımı bu kadar hızlıkavrayan bir oyuncu grubuyla ilk defaçalışıyorum, çok hızlılar. Tecrübeli ve 35 yaşını geçen oyuncular var, onlar da genç oyuncular gibi davranıyor, sanki okulda öğrenmek isteyen öğrenci gibiler. Oyuncularımla aramda çok güzel bir ilişki var" ifadelerini kullandı.