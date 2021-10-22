Haber hattı

A Milli Takımımızyükseliş devrinde
STEFAN Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 1-1'lik Norveç beraberliği ve 2-1'lik Letonya galibiyeti sonrası FIFA dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek 1460puanla 39. sırada yer aldı. Belçika zirvede yerini korurken, Brezilya ikinci olarak kaldı. İngiltere ise üçten beşinci sıraya düştü. Enbüyük çıkışı ise 10 basamak yükselenEndonezya ve Yeni Zelanda kaydetti. Bir sonraki sıralama 25 Kasım'da açıklanacak.
Furkan Korkmaz'dansüper bir başlangıç NBA'DE Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, deplasmanda N.O.Pelicans'ı 117-97 yendikleri maça damgasını vurdu. Spikerin 'SüperTürk' diye seslendiği Furkan, 4'te 4 üçlükleoynadığı maçı 22 sayı, 5 asistle tamamladı.Houston formasıyla ilk maçına çıkan Alperen Şengün, 124-106 kaybettikleri Minnesota mücadelesinde 11 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 3 top çalma üretti. Cedi Osman'ın 15 sayısı ise Cavs'ın Memphis'e 132-121 yenilmesini önleyemedi.
Fati'nin bonservisitam 1 milyar Euro!
İSPANYOL ekibi Barcelona, 18 yaşındaki gelecek vadeden futbolcusu Ansu Fati'nin sözleşmesini 2027'ye kadar uzattığını açıkladı. Ayrıca 1 milyar Euro'luk tek taraflı serbestkalma maddesi koyduğunu belirtti. Afrika ülkesi Gine-Bissau doğumlu olan ve İspanya vatandaşlığı bulunan Fati, kariyerine başladığı Barcelona'da 3 sezondur A Takım'daforma giyiyor. 2019'da 16 yaşındayken ilk maçına çıkan genç yetenek, İspanyol futbolunun geleceği parlak futbolcuların başında gösteriliyor.
Şampiyonlar Ligi'ndekaleci Ersin zirvede!
ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Beşiktaş 3 puanla tanışamasa da Ersin Destanoğlu, 3 maçtaki performansıyla zirveye çıktı. Sponting maçında 4 gol yemesine rağmen 5 kritik kurtarış yapan 21 yaşındaki file bekçisi Avrupa'daki genel performansıyla adından söz ettirdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçta toplam15 kurtarışa imza atan Ersin, bu kategorideSheriff'in kalecisi Athanasadis ile beraberen çok kurtarış yapan eldiven oldu.
4 yaşında transferolup tarihe geçti
PREMIER Lig ekibi Arsenal, futbol tarihinde eşini az rastlanır bir transfer gerçekleştirdi. 4yaşındaki Zayn Ali Salman'la kontrat imzalayanLondra ekibi tarihe geçti. Salman'ın olağanüstü başarısına rağmen bu yaşta profesyonel olması eleştirilse de babası onun yaşıtlarının çok üstünde olduğunu düşünüyor. Babası, Ali'nin inanılmaz bir dengesi olduğunu söyleyerek Arsenal'in yaşını düşünmediğini vurguladı.
40 yıllık anı ve birikim:'Böyle Tesadüf Olmaz'
Spor yorumcusu ve usta yazar Haldun Domaç, 40 yılda birikimini ve anılarını bir kitapta topladı. "Böyle Tesadüf Olmaz" adıyla yayınlanan kitapta, Türk futbolunun sembol isimlerini ilişkin, anılar yer alıyor. Kitapta Can Bartu, FatihTerim, Mustafa Denizli, SergenYalçın gibi teknik adamlarla yaşadıkları anılar bulunuyor.