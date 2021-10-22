Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 22.10.2021

Haber hattı

Haber hattı
A Milli Takımımız yükseliş devrinde
STEFAN Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 1-1'lik Norveç beraberliği ve 2-1'lik Letonya galibiyeti sonrası FIFA dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek 1460 puanla 39. sırada yer aldı. Belçika zirvede yerini korurken, Brezilya ikinci olarak kaldı. İngiltere ise üçten beşinci sıraya düştü. En büyük çıkışı ise 10 basamak yükselen Endonezya ve Yeni Zelanda kaydetti. Bir sonraki sıralama 25 Kasım'da açıklanacak.

Furkan Korkmaz'dan süper bir başlangıç
NBA'DE Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, deplasmanda N.O.Pelicans'ı 117-97 yendikleri maça damgasını vurdu. Spikerin 'Süper Türk' diye seslendiği Furkan, 4'te 4 üçlükle oynadığı maçı 22 sayı, 5 asistle tamamladı. Houston formasıyla ilk maçına çıkan Alperen Şengün, 124-106 kaybettikleri Minnesota mücadelesinde 11 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 3 top çalma üretti. Cedi Osman'ın 15 sayısı ise Cavs'ın Memphis'e 132-121 yenilmesini önleyemedi.

Fati'nin bonservisi tam 1 milyar Euro!
İSPANYOL ekibi Barcelona, 18 yaşındaki gelecek vadeden futbolcusu Ansu Fati'nin sözleşmesini 2027'ye kadar uzattığını açıkladı. Ayrıca 1 milyar Euro'luk tek taraflı serbest kalma maddesi koyduğunu belirtti. Afrika ülkesi Gine-Bissau doğumlu olan ve İspanya vatandaşlığı bulunan Fati, kariyerine başladığı Barcelona'da 3 sezondur A Takım'da forma giyiyor. 2019'da 16 yaşındayken ilk maçına çıkan genç yetenek, İspanyol futbolunun geleceği parlak futbolcuların başında gösteriliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde kaleci Ersin zirvede!
ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Beşiktaş 3 puanla tanışamasa da Ersin Destanoğlu, 3 maçtaki performansıyla zirveye çıktı. Sponting maçında 4 gol yemesine rağmen 5 kritik kurtarış yapan 21 yaşındaki file bekçisi Avrupa'daki genel performansıyla adından söz ettirdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçta toplam 15 kurtarışa imza atan Ersin, bu kategoride Sheriff'in kalecisi Athanasadis ile beraber en çok kurtarış yapan eldiven oldu.

4 yaşında transfer olup tarihe geçti
PREMIER Lig ekibi Arsenal, futbol tarihinde eşini az rastlanır bir transfer gerçekleştirdi. 4 yaşındaki Zayn Ali Salman'la kontrat imzalayan Londra ekibi tarihe geçti. Salman'ın olağanüstü başarısına rağmen bu yaşta profesyonel olması eleştirilse de babası onun yaşıtlarının çok üstünde olduğunu düşünüyor. Babası, Ali'nin inanılmaz bir dengesi olduğunu söyleyerek Arsenal'in yaşını düşünmediğini vurguladı.

40 yıllık anı ve birikim: 'Böyle Tesadüf Olmaz'
Spor yorumcusu ve usta yazar Haldun Domaç, 40 yılda birikimini ve anılarını bir kitapta topladı. "Böyle Tesadüf Olmaz" adıyla yayınlanan kitapta, Türk futbolunun sembol isimlerini ilişkin, anılar yer alıyor. Kitapta Can Bartu, Fatih Terim, Mustafa Denizli, Sergen Yalçın gibi teknik adamlarla yaşadıkları anılar bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması geldi! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi!
Son dakika: Galatasaray, Rusya’dan zaferle döndü! Kerem Aktürkoğlu, Lokomotiv Moskova’yı yıktı…
Arsenal efsanesi Thierry Henry'den olay Messi cevabı! 'Hiçbir zaman en iyisi...'
Son dakika haberleri: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...
Askerlik yerleri ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2021 Kasım celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, e-Devlet sorgulama ekranı aktif oldu mu?
Türk SİHA'ları dünyaya yayılmaya devam ediyor! Kırgızistan, Türkiye’den Bayraktar SİHA satın aldı
KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs başvuruları/kredi başvuru tarihleri bekleniyor!
Son dakika: Fenerbahçe evinde Antwerp'e takıldı! Penaltı kaçtı, Samatta golle buluştu...
Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den şok tepki! Vitor Pereira oyundan alınca çılgına döndü...
Son dakika haberi: Jose Mourinho Fatih Terim'in prensini istiyor! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA