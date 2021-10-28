Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları’nda heyecan başlıyor!

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul Etabı'nda heyecan başlıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Dış İşleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından, Medya Sponsorluğu'nu Sabah, Daily Sabah, A Spor, A Para, Inbusiness ve Şamdan dergilerinin üstlendiği, Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı faaliyet programı kapsamında organize edilen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabında heyecan yarın başlıyor. Boğaziçi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak olan yat yarışları toplamda 3 gün sürecek ve 31 Ekim akşamı ödül töreni ile sona erecektir.
Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları İstanbul Etabı Program Akışı
29 Ekim 2021-Cuma
Cumhuriyet Kupası Boğaziçi'nde (Dolmabahçe-Anadolu Hisarı arasındaki Boğaz parkurunda)
11:45 Dolmabahçe Sarayı önünde Saygı Duruşu
12:00 Yarış Start- Dolmabahçe Sarayı Önü
12:00-15:00 Yarışları İzleme-Galataport İstanbul
17:00 Yarış Finish Ataköy Marina
18:30 Ödül Töreni Ataköy Marina Yarış Köyü
30 Ekim 2021-Cumartesi
Mavi Vatan Kupası Yeşilköy Parkuru'nda (Ataköy-Yeşilköy-Adalar)
11:00 Yarış Start-Yeşilköy açıkları
18:00 Yarış Finish Ataköy Marina
19:30 Ödül Töreni Ataköy Marina Yarış Köyü
31 Ekim 2021-Pazar
Barbaros Hayrettin Paşa Kupası Yeşilköy Parkuru'nda (Ataköy-Yeşilköy-Adalar)
11:00 Yarış Start-Yeşilköy açıkları
17:00 Yarış Finish Ataköy Marina
18:30 Ödül Töreni Ataköy Marina Yarış Köyü