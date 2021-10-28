Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda heyecan başlıyor!
Giriş Tarihi: 28.10.2021 10:56 Son Güncelleme: 28.10.2021 10:57

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda heyecan başlıyor!

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları’nda heyecan başlıyor!

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışlar İstanbul Etabı'nda heyecan yarın başlıyor. İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından, Medya Sponsorluğu’nu Sabah, Daily Sabah, A Spor, A Para, Inbusiness ve Şamdan dergilerinin üstlendiği, Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı faaliyet programı kapsamında organize edilen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları yarın başlayacak ve 31 Ekim akşamı ile ödül töreniyle son bulacak. İşte yarışlarla ilgili detaylar...

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul Etabı'nda heyecan başlıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Dış İşleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından, Medya Sponsorluğu'nu Sabah, Daily Sabah, A Spor, A Para, Inbusiness ve Şamdan dergilerinin üstlendiği, Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı faaliyet programı kapsamında organize edilen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabında heyecan yarın başlıyor. Boğaziçi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak olan yat yarışları toplamda 3 gün sürecek ve 31 Ekim akşamı ödül töreni ile sona erecektir.

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları İstanbul Etabı Program Akışı

29 Ekim 2021-Cuma

Cumhuriyet Kupası Boğaziçi'nde (Dolmabahçe-Anadolu Hisarı arasındaki Boğaz parkurunda)

11:45 Dolmabahçe Sarayı önünde Saygı Duruşu

12:00 Yarış Start- Dolmabahçe Sarayı Önü

12:00-15:00 Yarışları İzleme-Galataport İstanbul

17:00 Yarış Finish Ataköy Marina

18:30 Ödül Töreni Ataköy Marina Yarış Köyü

30 Ekim 2021-Cumartesi

Mavi Vatan Kupası Yeşilköy Parkuru'nda (Ataköy-Yeşilköy-Adalar)

11:00 Yarış Start-Yeşilköy açıkları

18:00 Yarış Finish Ataköy Marina

19:30 Ödül Töreni Ataköy Marina Yarış Köyü

31 Ekim 2021-Pazar

Barbaros Hayrettin Paşa Kupası Yeşilköy Parkuru'nda (Ataköy-Yeşilköy-Adalar)

11:00 Yarış Start-Yeşilköy açıkları

17:00 Yarış Finish Ataköy Marina

18:30 Ödül Töreni Ataköy Marina Yarış Köyü

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Zincir marketlerin oyunu belgelendi: Fahiş fiyatı birlikte belirlediler
Usta sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Son dakika: Mohamed Salah’ın Liverpool’dan istediği zam dudak uçuklattı! Cristiano Ronaldo’dan bile…
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan sözünü vermişti Yarın açılıyor; İşte yeni AKM
Son dakika haberler: Galatasaray'da Fatih Terim'den kaçan penaltı sonrası flaş karar
SON DAKİKA | Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansta: Shiba coin ne kadar, kaç dolar?
SON DAKİKA | Yeni asgari ücret zammı ne kadar ve kaç lira olacak? 2022 Asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
SON DAKİKA: Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı tarafından katledilmişti! Şebnem Şirin cinayetinde şok detaylar ortaya çıktı...
CHP'nin kararı tüm Türkiye'yi şoke etti! İpler artık HDP'de
Son dakika haberler! Dev teşvik paketi geliyor: Bakkaldan eczacıya tüm sektörlerde...
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda heyecan başlıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA