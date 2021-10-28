Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları’nda heyecan başlıyor!

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul Etabı'nda heyecan başlıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Dış İşleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından, Medya Sponsorluğu'nu Sabah, Daily Sabah, A Spor, A Para, Inbusiness ve Şamdan dergilerinin üstlendiği, Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı faaliyet programı kapsamında organize edilen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabında heyecan yarın başlıyor. Boğaziçi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak olan yat yarışları toplamda 3 gün sürecek ve 31 Ekim akşamı ödül töreni ile sona erecektir.

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları İstanbul Etabı Program Akışı

29 Ekim 2021-Cuma

Cumhuriyet Kupası Boğaziçi'nde (Dolmabahçe-Anadolu Hisarı arasındaki Boğaz parkurunda)

11:45 Dolmabahçe Sarayı önünde Saygı Duruşu

12:00 Yarış Start- Dolmabahçe Sarayı Önü

12:00-15:00 Yarışları İzleme-Galataport İstanbul

17:00 Yarış Finish Ataköy Marina

18:30 Ödül Töreni Ataköy Marina Yarış Köyü

30 Ekim 2021-Cumartesi

Mavi Vatan Kupası Yeşilköy Parkuru'nda (Ataköy-Yeşilköy-Adalar)

11:00 Yarış Start-Yeşilköy açıkları

18:00 Yarış Finish Ataköy Marina

19:30 Ödül Töreni Ataköy Marina Yarış Köyü

31 Ekim 2021-Pazar

Barbaros Hayrettin Paşa Kupası Yeşilköy Parkuru'nda (Ataköy-Yeşilköy-Adalar)

11:00 Yarış Start-Yeşilköy açıkları

17:00 Yarış Finish Ataköy Marina

18:30 Ödül Töreni Ataköy Marina Yarış Köyü