Boğaz’da yat şöleni

İlk etabı Marmaris-Bodrumhattında gerçekleştirilenCumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nınİstanbul etabı, bugün başlıyor. Üç gün sürecekorganizasyon boyunca yarışmacılarİstanbul Boğazı'nda görkemli bir görsel şölensunacak. Bu yıl ilk kez kadın yelkenciler,erkeklerle birlikte mücadele edecek. 6 ülkeden(Ukrayna, İsviçre, İspanya, İngiltere,İsveç, Türkiye) 800 sporcu ve 95 yelkenlininkatılacağı İstanbul etabı, geçen yıl olduğugibi Galataport İstanbul'un ev sahipliğindedüzenlenecek. Yarışın ilk ayağı CumhuriyetKupası, bugün Dolmabahçe-Anadolu Hisarıarasındaki parkurda gerçekleştirilecek.Cumhuriyet Kupası'nın ardından yarın MaviVatan Kupası (Yeşilköy parkuru), pazargünü de Barbaros Hayreddin Paşa Kupası(Yeşilköy parkuru) sahiplerini bulacak. İkietap sonunda toplamda en iyi dereceyi eldeeden ekip, Cumhurbaşkanlığı 2. UluslararasıYat Yarışları'nın şampiyonu olacak.