Haber hattı

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Giriş Tarihi: 1.11.2021

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File derbisinde zafer Aslan'ın
AXA Sigorta Erkekler Voleybol Ligi'ndeki derbi heyecanında Galatasaray HDİ Sigorta, Fenerbahçe HDİ Sigorta'yı 3-1 yenerek, 3 puanın sahibi oldu. Maçın setleri 25-17, 22-25, 21-25 ve 21-25 sona erdi. Çok iyi oynayıp 25-17 kazandığı ilk set dışında serviste çok hata yapan ve hücumda Yacine Louati ( %48 14 sayı) ile Metin Toy'la (%48 15 sayı) etkili olabilen Fenerbahçe'de Kübalı smaçör Hidalgo, %48 ile 15 sayı üretmesine rağmen 6 servis hatası ve hücumdaki kritik hataları ile büyük hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray kazandığı üç sette Fenerbahçe'nin hatalarından tam 26 sayıyı (10-8-8) hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılarda iki smaçör Burutay Subaşı (%50 19 sayı) ve Sedlacek ( %63 11 sayı) ile birlikte pasör çaprazı Torres (%60 17 sayı) hücumu sırtladılar. Bu üçlüye yüzde 75 ile 6 sayı ile oynayan Doğukan Ulu ve 2'si bloktan 5 sayı üreten pasör Murat Yenipazar da yardım etti.

Fenerbahçe ikinci yarıda
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Gaziantep Basketbol'u ikinci yarıdaki oyunu ile devirdi: 102-80. Maça iyi başlayan ve ilk periyodu 32-21 önde tamamlayan rakibi karşısında Melih Mahmutoğlu ile ikinci periyotta etkili olan sarı-lacivertliler, devre arasına 46-47 mağlup girdi. Üçüncü çeyrekle kontrolü ele alan F.Bahçe farkı açtı ve maçı 102-80 kazandı.

Trabzonspor'un eski gözdesi 68 metreden kaleciyi avladı
FRANSA Ligue 1'de St.Etienne'in yıldızı Wahbi Khazri'nin Metz'e 68 metreden attığı harika gol ayakta alkışlandı. Metz'in 1-0 önde götürdüğü mücadelenin 16'ncı dakikasında kendi ceza alanında topu kontrol eden Tunuslu futbolcu, tam 68 metreden rakip kaleciyi avlamayı başardı. Khazri'nin adı uzun süre Trabzonspor ile de anılmıştı.

Vidal'in 2 bin Euro'luk otomobili CR7'yi solladı
YEŞİL sahaların yıldızlarının pahalı otomobil merakı bilinen bir şeydir. Özellikle Cristiano Ronaldo… Ancak İnter'in Şilili yıldızı Arturo Vidal'in 2 bin Euro'luk otomobili hepsinin önüne geçti. 90'lı yıllara ait aracı ile idmana giderken görüntülerini paylaşan Vidal, "Hayat bana birçok imkân verdi ama biliyorum ki ben küçük şeylerle mutluyum" notunu paylaştı. Vidal'ın yıllık kazancı ise 7 milyon Euro…

Agüero'nun kalbinde ritim bozukluğu teşhis edildi
LA Liga'da Barcelona'nın Deportivo Alaves ile oynadığı karşılaşmada rahatsızlanan Sergio Kun Agüero'nun son durumu belli oldu. Göğsünde hissettiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Arjantinli golcüye kardiyoloji tetkiklerinin yapılmasının ardından kardiyak aritmi yani kalp ritmi bozukluğu teşhisi kondu. Agüero'nun futbol hayatıyla ilgili endişe duyduğu ifade edildi.

PONYLER YARIŞTI
TÜRKIYE Binicilik Federasyonu'nun düzenlediği At Terbiyesi Türkiye Şampiyonası'nda Pony Pı Türkiye Kupası finalinde yarışan Emir Yücel birinciliği elde etti.

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