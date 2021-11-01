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Giriş Tarihi: 1.11.2021

İstanbul’da yelken şöleni sona erdi

İstanbul’da yelken şöleni sona erdi

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı’nın ikinci etabına ev sahipliği yapan İstanbul’da 97 tekne üç gün boyunca kıyasıya mücadele etti

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen, medya sponsorluğunu da Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı bu yıl ilk defa Muğla ve İstanbul olmak üzere iki etap halinde gerçekleşti. 97 teknenin ve ulusal-uluslararası 800'ü aşkın sporcunun şampiyonluk için mücadele verdiği yarışların iki etabının sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde eden ekip, Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazandı. Cuma günü Cumhuriyet Kupası, önceki gün Mavi Vatan Kupası ve dün de Barbaros Hayreddin Paşa Kupası'nda yarışçılar kıyasıya mücadele etti.
SAMET ÖZTÜRK

Eşi benzeri olmayan bir yarış düzenledik
İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Deniz sporları içerisinde en saygın organizasyonlardan olan bu yarışa birçok ülkeden dünyanın en iyi yelkencileri katılarak, İstanbul'un sunduğu doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri yarış boyunca bütün dünyaya yansıttı. İstanbul'un binlerce yıllık tarihini, dinlerin, kültürlerin buluştuğu kesiştiği bir noktada uluslararası katılımlı bir organizasyon düzenlemenin, eşsiz bir değeri olacağına inanıyoruz" dedi.

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İstanbul’da yelken şöleni sona erdi
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