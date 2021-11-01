TFF Başkanı Özdemir, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı seçilen Demirören’i tebrik etti

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Golf Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. 113 delegeden 81 oy alarak başkan seçilen Türkiye Futbol Federasyonu Eski Başkanı Yıldırım Demirören'i tebrik eden Özdemir, Demirören'in görevi devraldığı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na da teşekkür etti.



"Ahmet Ağaoğlu'nun golf sporuna çok büyük emekleri geçti"

Ağaoğlu'nun golf sporuna büyük emeklerinin geçtiğini dile getiren Özdemir, "Ahmet Ağaoğlu'na bir defa golf camiası olarak, ben de bir golfçü olarak teşekkür etmek istiyorum. 21 yıl Golf Federasyonu Başkanlığı'nı yürüttü. 21 yıl az bir süre değil çünkü neredeyse kendisi 60 yaşında. Hayatının 3'te 1'ini Golf Federasyonu Başkanı olarak geçirdi. Golfe çok büyük emekleri geçti" ifadelerini kullandı.





"Yıldırım Demirören'in döneminde Türkiye'de golf önemli derecede ilerleme sağlayacaktır"

Yeni başkan Yıldırım Demirören'i de tebrik eden Nihat Özdemir, "İnanıyorum ki Yıldırım Demirören'in döneminde Türkiye'de golf çok önemli derecede bir ilerleme sağlayacaktır. Yönetim kuruluna baktığım zaman gerçekten birbirinden çok kıymetli, golf oynayan, golfü seven ve inşallah önemli derecede Golf Federasyonu için zaman ayıracak arkadaşlardan meydana gelen bir yönetim kurulu meydana geldi ve oybirliği ile de tek listeyle de seçildiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu şekilde golfte de inşallah yalnız Türkiyemizde değil dünyada da sesimizi duyuracağımıza da inanıyorum" açıklamasını yaptı.

