Boksta 20 yıl sonra finaldeyiz
SIRBISTAN'IN başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda ülkemizi 63.5 kiloda temsil eden Kerem Özmen, İskoç rakibi Reese Lynch'imağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Böylelikle erkek boksunda 2001'den bu yana ilk defa finalde bir sporcumuz altın madalya mücadelesi verecek. 19 yaşındakimilli sporcu, final müsabakasında yarın Küba'danAndy Cruz Gomez ile Ermenistan'dan HovhannesBachkov karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Emre Sakçı, Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 4. oldu
RUSYA'NIN Kazan kentinde devam eden Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Emre Sakçı 4. oldu. 100metre kurbağalama finalinde yarışan milli sporcumuz56.25'lik derece elde etti. Sakçı 2020 yılında, Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 metre kurbağalamada Türkiye rekoru kırmıştı. Kazan'daki turnuvada Viktoria Zeynep Güneş, 400 metrede altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirmişti.
'Yeni tesisler kazandıracağız'
GENÇLIK ve Spor Bakanlığı tarafından Nevşehir'e spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokol anlaşması imzalandı. Gençlik ve spor yatırımlarının devam ettiğini vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin dört bir yanını saran gençlik ve spor yatımlarımızın, bitmeyen devrimlerimizin bugünkü durağı Nevşehir. Şehrimizeyeni, modern tesisler, eserler kazandıracağız. Birlikte gençlikve spor altyapısını yepyeni boyuta taşıyacağız. Nevşehir'desportif faaliyetleri ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de 12. hafta iki maçla start alıyor
SÜPER Lig'de 12. hafta bugün oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Alt sıralardan kurtulup tırmanmak isteyen Gaziantep FK ile Kasımpaşa kozlarını Kalyon Stadı'ndapaylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Diğer maçta da 4 puanla ligin dibine demir atan Çaykur Rizespor evinde Bülent Korkmaz geldiktensonra zirve mücadelesine giren Alanyaspor'u 20.00'deağırlayacak. Karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak.
Eda'yı ağlatan madalya!
SIRBISTAN'IN başkenti Belgrad'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu EdaTekin, bronz madalyaya uzandı. 55 kiloda mücadele eden Eda, Kazak rakibi Ainur Ashimova'yı 6-5 yenerek üçüncülüğü elde etti. Müsabaka sonrası bronzmadalya kazanan milli sporcumuz ringde gözyaşlarınahakim olamadı. Çeyrek finalde Azerbaycanlı Elnura Mammadova deviren güreşimiz, Rumen Andreea Beatrice Ana'ya yarı finalde mağlup olmuştu.