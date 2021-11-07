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Giriş Tarihi: 7.11.2021

Altın kız Zeynep yine tarih yazdı

Altın kız Zeynep yine tarih yazdı
Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcumuz Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre bireyselde Avrupa üçüncüsü olup bronz madalyanın sahibi oldu. Daha önce de 400 metre bireysel karışıkta Türkiye'ye büyüklerde ilk altın madalyasını getiren başarılı sporcumuz Güneş, Avrupa Şampiyonası'nda iki madalya kazanan ilk yüzücü unvanını aldı. Erkekler 50 metre kurbağalamada ise Emre Sakçı, 25.38'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak finale yükseldi. Sakçı, bugün finalde madalya mücadelesi verecek.

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Altın kız Zeynep yine tarih yazdı
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