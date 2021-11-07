Altın kız Zeynep yine tarih yazdı

Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcumuz Viktoria ZeynepGüneş, 200 metre bireyselde Avrupaüçüncüsü olup bronz madalyanınsahibi oldu. Daha önce de 400 metre bireysel karışıkta Türkiye'ye büyüklerde ilk altın madalyasını getiren başarılı sporcumuz Güneş, Avrupa Şampiyonası'nda iki madalya kazananilk yüzücü unvanını aldı. Erkekler 50 metre kurbağalamada ise Emre Sakçı,25.38'lik derecesiyle şampiyona rekorukırarak finale yükseldi. Sakçı, bugün finalde madalya mücadelesi verecek.