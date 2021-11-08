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Giriş Tarihi: 8.11.2021 11:30 Son Güncelleme: 8.11.2021 11:34

F1 Meksika Grand Prix'sini Verstappen kazandı! Sergio Perez taraftarı önünde sahneye çıktı

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F1 Meksika Grand Prix’sini Verstappen kazandı! Sergio Perez taraftarı önünde sahneye çıktı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Meksika Grand Prix'sinde Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu. Lewis Hamilton ikinci olurken, Sergio Perez ise ülkesi Meksika'da üçüncü oldu ve yarışın sonunda Meksika bayrağını açarak taraftarına sevgisini gönderdi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışına, Meksika ev sahipliği yaptı. Şampiyonanın 18. ayağı, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 turluk üzerinden düzenlendi.

Yarıştan zaferle çıkan Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 19. birinciliğine ulaştı.

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 5, Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas'ın (Mercedes) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Meksika Grand Prix'inde Lewis Hamilton ikinci, Sergio Perez ise üçüncü oldu.

Meksika Grand Prix'sininin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 312,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 293,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 185

4. Sergio Perez (Meksika): 165

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 150

- TAKIMLAR

1. Mercedes 478,5

2. Red Bull: 477,5

3. Ferrari: 268,5

4. McLaren: 255

5. Alpine: 106

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F1 Meksika Grand Prix'sini Verstappen kazandı! Sergio Perez taraftarı önünde sahneye çıktı
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