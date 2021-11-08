Sakçı Avrupa ikincisi!

23 yaşındaki sporcumuz, erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 25.39’luk derece yakaladı. Ancak 25.25 ile dünya rekoru kıran Belaruslu Shymanovich’i geçmeyi başaramadı
Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda rekor kırarakadını finale yazdıran Emre Sakçı, dün de finali gümüş madalya ile taçlandırdı. 23 yaşındaki milli yüzücümüz, 50 metre kurbağalama finalinde 25.39'luk derecesiyle ikinci oldu. Ancak Emre'nin bu performansı, altın madalya için yeterli olmadı. Birincilik kürsüsüne, 25.25'lik derece yaparak dünya rekoru kıran Belaruslu Ilya Shymanovich çıktı. Sakçı,2019'da da aynı şampiyonadagümüş madalya kazanmıştı.