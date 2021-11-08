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Giriş Tarihi: 8.11.2021

Sakçı Avrupa ikincisi!

Sakçı Avrupa ikincisi!

23 yaşındaki sporcumuz, erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 25.39’luk derece yakaladı. Ancak 25.25 ile dünya rekoru kıran Belaruslu Shymanovich’i geçmeyi başaramadı

Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda rekor kırarak adını finale yazdıran Emre Sakçı, dün de finali gümüş madalya ile taçlandırdı. 23 yaşındaki milli yüzücümüz, 50 metre kurbağalama finalinde 25.39'luk derecesiyle ikinci oldu. Ancak Emre'nin bu performansı, altın madalya için yeterli olmadı. Birincilik kürsüsüne, 25.25'lik derece yaparak dünya rekoru kıran Belaruslu Ilya Shymanovich çıktı. Sakçı, 2019'da da aynı şampiyonada gümüş madalya kazanmıştı.

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Sakçı Avrupa ikincisi!
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