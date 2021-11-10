Haber hattı

Kasapoğlu'ndan Bilecik'e müjde
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, belediye başkanlarından oluşan heyetle bir araya gelerek Bilecik'e yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza törenine katıldı. Bu yatırımların Bilecik'e hayırlı uğurlu olmasını dileyen Kasapoğlu, "Tüm Bilecik için, Şeyh Edebali Stadı'nı baştan sona yeniliyoruz. Tüm ilçelerimize yayacağımız gençlik merkezlerimiz, spor salonlarımız, antrenman salonlarımız, mahalle tipi spor salonlarımız, artık butik salonlara geçiyoruz. Bilecik'tenyeni dev adamlar, basketbolda, voleybolda,futbolda, yüzmede, güreşte,okçulukta her alanda öncü gençlerçıkacak" ifadelerini kullandı.
Xavi 6 ismin biletini kesti
RONALD Koeman ile yolların ayrılmasından sonra Barcelona'nın yeni teknik direktörü olan Xavi Hernandez takımla ilk idmanına çıkarken, ayrılmasını istediği isimlerle ilgili yönetime raporunu sundu. İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre genç teknik direktör; kaleci Neto, SamuelUmtiti, Philippe Coutinho,Luuk De Jong, Martin Braithwaiteve Clément Lenglet'in takımdan gönderilmesini istedi. Bu oyunculardan katkı alamayacağını düşünen Xavi'nin yapılacak takviyelere kaynak oluşturma düşüncesinde olduğu kaydedildi. Barcelona tarihinin en pahalı transferlerinden biri olan Coutinho'nun (135 milyonEuro) yeniden PremierLig'e dönmesi bekleniyor.
Golbol Milli Takımı çeyrek finalde
ULUSLARARASI Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı,Finlandiya'yı 6-2 yenerek çeyrek finaleyükseldi. İlk yarıyı 3-1 önde tamamlayan milliler, karşılaşmayı da 6-2 kazanmayı başardı. Bu sonuçla grubu 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle Rusya'nın ardından 2. sırada tamamlayan Türkiye, çeyrek finale çıktı. Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Ay-Yıldızlı ekibimiz, Avrupa'da da şampiyonluk istiyor.
Lider VakıfBank tam gaz
MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nin lideri VakıfBank, sekizinci maçında Sarıyer Belediyespor'u kayıpsız geçerek zirvedeki yerini perçinledi: 3-0. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ilk seti 25-14 kazanırken, ritmini koruyarak25-20 ve 26-24 ile de son iki oyunu aldı. Sarı-siyahlılarda Haak 23 sayı ile maçın en skoreri oldu. Diğer sonuçlar: Eczacıbaşı-Kuzey Boru: 3-0, Yeşilyurt-Mert Grup: 0-3, F.Bahçe Opet-Aydın BBSK: 3-0, Bolu Bld-G.Saray HDI Sigorta: 1-3, Karayolları-PTT: 1-3, Nilüfer Bld.-THY: 0-3.