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Giriş Tarihi: 11.11.2021 11:08 Son Güncelleme: 11.11.2021 11:09

Formula 1'de şampiyonluk heyecanı Brezilya'ya taşınıyor!

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Formula 1’de şampiyonluk heyecanı Brezilya’ya taşınıyor!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Brezilya'da yaşanacak. Red Bull-Honda ekibinden Max Verstappen ile Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın şampiyonluk için kıyasıya rekabeti Sao Paulo'ya taşınıyor.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. yarışına Brezilya ev sahipliği yapacak.

Şampiyonanın 19. ayağı, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden düzenlenecek.

Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek. Bu sezon üçüncü kez yapılacak sprint yarışı, 13 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.30'da, yarış ise 14 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak.

Bu sezon pilotlar klasmanındaki şampiyonluk yarışında büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda, Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) ise 5 yarış galibiyeti bulunuyor. Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas (Mercedes) ise birer yarıştan galip ayrıldı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 312,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 293,5

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 185

4. Sergio Perez (Meksika): 165

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 150

Takımlar

1. Mercedes 478,5

2. Red Bull: 477,5

3. Ferrari: 268,5

4. McLaren: 255

5. Alpine: 106

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