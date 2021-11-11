Paris’te tarihe geçmek istiyorum

Son dönemde büyük gelişme gösteren Türk yüzmesinin önemli isimlerinden biri olan Viktoria Zeynep Güneş, Türkiye'ye havuzda ilk olimpiyat madalyasını kazandırmak istiyor. Ukrayna'daki iç savaşnedeniyle 8 yıl önce ülkemizeyerleşen Güneş,Avrupa Kısa KulvarYüzme Şampiyonası'nda400 metre bireysel karışıkkategorisinde 4.30.45'likderecesiyle altın madalyakazanıp bir ilke imzaatarken, kendisine ait Türkiye rekorunu da geliştirmişti. 23 yaşındaki sporcu, "Rusya'da bireyselen iyi zamanımı yaptım.Bireysel zamanımı 3 saniyegeliştirmek benim içinküçük bir sürpriz oldu.Performansımdan mutluyum.Paris'teki 2024Olimpiyat Oyunları'ndaTürkiye'nin havuzdakiilk madalyasını kazanmakiçin elimden geleninen iyisini yapacağıma sözverebilirim" diye konuştu.