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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Paris’te tarihe geçmek istiyorum

Paris’te tarihe geçmek istiyorum

Ülkemize kısa kulvarda büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren Viktoria Zeynep Güneş, “2024 Olimpiyatları’nda Türkiye’nin havuzdaki ilk madalyasını kazanmak için elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu

Son dönemde büyük gelişme gösteren Türk yüzmesinin önemli isimlerinden biri olan Viktoria Zeynep Güneş, Türkiye'ye havuzda ilk olimpiyat madalyasını kazandırmak istiyor. Ukrayna'daki iç savaş nedeniyle 8 yıl önce ülkemize yerleşen Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde 4.30.45'lik derecesiyle altın madalya kazanıp bir ilke imza atarken, kendisine ait Türkiye rekorunu da geliştirmişti. 23 yaşındaki sporcu, "Rusya'da bireysel en iyi zamanımı yaptım. Bireysel zamanımı 3 saniye geliştirmek benim için küçük bir sürpriz oldu. Performansımdan mutluyum. Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin havuzdaki ilk madalyasını kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz verebilirim" diye konuştu.

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Paris’te tarihe geçmek istiyorum
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