Haber hattı

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Giriş Tarihi: 12.11.2021

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Elemelerde devler parçaladı
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. maçlar dün gece başladı. Katar biletini daha önce cebine koyan Almanya, zayıf rakibi Liechtenstein'ı 9-0'la topa tuttu. Morutan ve Cicaldau'nun takımı Romanya ise evinde İzlanda ile 0-0 berabere kalıp ikincilik fırsatını tepti. Kuzey Makedonya ise Ermenistan'ı 5-0'la geçti. Vida'nın yedek beklediği H Grubu maçında Hırvatistan, Malta'yı 7-1 mağlup etti. Slovakya ile Slovenya 2-2 berabere kalırken, Slovenler'in ilk golünü Miha Zajc kaydetti. B Grubu'nda Gürcistan, İsveç'i 2-0; İspanya da Yunanistan'ı 1-0 devirdi.

Conte diyetisyenliğe soyundu
TOTTENHAM'IN yeni teknik direktörü Antonio Conte, oyuncularını fazla kilolu bulunca diyetisyenliğe de başladı ve takımın yemek menüsünde bazı değişikliklere gitti. Öncelikle ketçap ve mayonezi yasaklayan İtalyan çalıştırıcı, aşırı meyve suyu tüketimine de sınır getirdi. Conte ağır yiyecekler ve sandviçleri yasaklarken daha az sıvı yağ ve tereyağı kullanılmasını istedi. İstekler arasında daha çok meyve tüketimi bulunuyor.

Sörf de yasak cep telefonu da
BARCELONA'YI eski günlerine döndürmek için göreve gelen kulübün efsanesi Xavi Hernandez, takıma katı kurallar getirdi. Uyulmaması halinde ağır cezaların verileceği kurallar şöyle: 1- Oyuncular antrenmandan 1,5 saat önce tesislerde hazır bulunacak. 2- Futbolcuların yemek düzeni kulüp tarafından belirlenecek ve dışarıdan yemek söylenmeyecek. 3- Teknik ekip ve kulüp çalışanları, antrenmandan en az 2 saat önce tesislere gelecek. 4- Futbolcuların maç dışı tüm aktiviteleri takip edilecek ve kontrol altına alınacak. 5- Oyuncular, sörf ya da scooter sürme gibi riskli aktiviteler yapamayacak. 6- Antrenman sahası, soyunma odası ve otobüste telefon kullanılmayacak.

İcardi'nin ipleri Wanda'nın elinde
ARJANTİNLİ dizi oyuncusu China Suarez ile ikinci kez yakalanan PSG'nin forveti Mauro Icardi'ye bu kaçamağın bedeli ağır oldu. Arjantinli futbolcu, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını eşi Wanda Nara'ya devretti. Yılda 10 milyon Euro kazanan İcardi, sahip olduğu tüm varlıkların yanı sıra mevcut ve gelecekteki tüm sözleşmelerin haklarını da eşine bıraktı. Wanda Nara da 2013'te Sampdoria forması giyen Maxi Lopez ile evliyken o zaman eski kocasının takım arkadaşı olan İcardi ile yasak aşk yaşamıştı.

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