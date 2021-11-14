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Giriş Tarihi: 14.11.2021 13:21 Son Güncelleme: 14.11.2021 13:21

Boksseverleri heyecanlandıran gelişme! Floyd Mayweather - Conor McGregor maçı...

Boksseverleri heyecanlandıran gelişme! Floyd Mayweather - Conor McGregor maçı...

Boksseverleri heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD'li şarkıcı 50 Cent'in, Floyd Mayweather'ın UFC efsanesi Conor McGregor ile dövüşmesi için görüşmelere başladığı ifade edildi. En son 2017 yılında karşılaşan ikilinin mücadelesinde kazanan Floyd Mayweather olmuştu. İşte dev maçla ilgili detaylar...

Boksseverleri heyecanlandıran gelişme... En son 2017 yılında karşılaşan Floyd Mayweather ve UFC efsanesi Conor McGregor maçıyla ilgili şarkıcı 50 Cent'ten flaş bir adım geldi.

"50 CENT, MAYWEATHER-MCGREGOR MAÇI İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI"

UFC başkanı Dana White, Mayweather'ın uzun zamandır arkadaşı olan 50 Cent ile bir toplantı yaptığını ifade etti. Yapılan toplantının ardından flaş açıklamalarda bulunan Dana White, 50 Cent'in Mayweather-McGregor maçı için görüşmeleri başlattığını söyledi.

"FLOYD DÖVÜŞMEK İSTİYOR"

White, ESPN'e şunları söyledi: "McGregor vs Mayweather'a olan talebi hissettim. Bu yüzden bu maçla ilgili konuşmaya başladık. New York'ta 50 Cent'e rastladım ve 'Floyd senin oğlunla dövüşmek istiyor' dedi. Ben de ona 'Oğlum kim?' dedim."


DANA WHİTE

"SİZ DELİRMİŞSİNİZ"

"İrlandalı çocuk.. Onu yine yeneceğiz' dedi. Ardından ona 'Siz delirmişsiniz' dedim. 50 Cent bana sonra şunu söyledi: 'Ciddiyim. Onu şimdi arayacağım.'

"Daha sonra her şey gerçekten böyle başladı. Ve sonra gittiğim her yerde, herkesin bana sorduğu tek şey buydu. Sonra bir kez gerçekten hissetmeye başladım, o zaman ciddiye almaya başladım ve bir teklifte bulundum."

Mayweather, ilk boks maçında McGregor'u yendikten sonra, spordan resmen emekli oldu. 2018'in sonunda Tokyo'da Japon kickboksçu Tenshin Nasukawa'ya karşı bir gösteri maçı için geri dönmüştü.

44 yaşındaki boksör, geçen yıl White ile birlikte 'muhteşem bir etkinlik' üzerinde çalışmak için '2020'de emekliliğinden çıkacağını' duyurdu.

UFC patronu White şunları söyledi: "İkimiz de konuşmaya başladık. Bunu size açıklamanın en kolay yolu Floyd ve ikimizin de birbirimize değer kattığımızı hissediyorum ve bir şeyler üreteceğiz."

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Boksseverleri heyecanlandıran gelişme! Floyd Mayweather - Conor McGregor maçı...
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