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Giriş Tarihi: 14.11.2021

İstanbul’un kalbinde offroad heyecanı

İstanbul’un kalbinde offroad heyecanı
Turkcell Platinum Offroad Park, bir kez daha İstanbul'un kalbinde offroad heyecanına ev sahipliği yaptı. İlki 2018'de gerçekleştirilen yarışın ikincisi yine yoğun ilgi gördü. Maslak'taki Turkcell Platinum Offroad Park'ta düzenlenen yarışta 20 takımdan 40 offroad tutkunu yarıştı. Ekiplerin 3 etapta toplam 9 istasyondaki engelleri aşmaya çalıştıkları mücadeleyi pilot Uğur Akyol ve co-pilotu İsmail Tüyüboz kazandı. Birincilik ödülünü Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon verdi.

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İstanbul’un kalbinde offroad heyecanı
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