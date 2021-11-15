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Giriş Tarihi: 15.11.2021 10:22 Son Güncelleme: 15.11.2021 10:27

F1 Brezilya Grand Prix'in kazanan Lewis Hamilton oldu!

AA
F1 Brezilya Grand Prix’in kazanan Lewis Hamilton oldu!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı Brezilya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. Brezilya Grand Prix'inde nefesleri kesen yarışta Verstappen ise 2. olurken, takım arkadaşı ve pole pozisyonunda başlayan Bottas yarışı 3. sırada tamamladı. Lewis Hamilton, şampiyona lideri Verstappen ile arasındaki farkı 14 puana indirdi

Formula 1'de Brezilya Grand Prix'inde nefesleri kesen yarışta kazanan Britanyalı pilot Lewis Hamilton oldu. Sezonun 19. mücadelesi, Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapıldı.

HAMİLTON KARİYERİNİN 101. BİRİNCİLİĞİNİ KAZANDI

Yarışa 10. cepten başlayan Hamilton, şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bul-Honda sürücüsü Max Verstappen'i 59. turda geçerek ilk sıranın sahibi oldu. Kalan bölümde liderliği bırakmayan Hamilton, sezonun 6'ncı, kariyerinin 101. birinciliğine ulaştı.

Verstappen, liderin 10.4 saniye arkasında 2'nci, Valtteri Bottas ise takım arkadaşı Hamilton'ın 13.5 saniye gerisinde 3. oldu. Bu sonuçla puanını 318,5'e çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile arasındaki farkı 14'e indirdi.

Sezonun 20. yarışı Katar Grand Prix'si 21 Kasım'da yapılacak. Brezilya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

- PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 332,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 318,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 203

4. Sergio Perez (Meksika): 178

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 151

- TAKIMLAR

1. Mercedes 521,5

2. Red Bull: 510,5

3. Ferrari: 287,5

4. McLaren: 256

5. Alpine: 112

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F1 Brezilya Grand Prix'in kazanan Lewis Hamilton oldu!
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