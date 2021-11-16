Haber hattı

Ümit Milliler A Spor'da
TÜRK futbolunun genç yıldızları, A Spor'da sahne almaya devam ediyor... Ümit Milli Takımımız'ın 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki 5. maçında bugün Alanya'daDanimarka ile oynayacağıkarşılaşma 20.00'denitibaren A Spor'dan naklen yayınlanacak. Ümitler, Danimarka'nın yanı sıra Belçika, İskoçya ve Kazakistan'ın yer aldığı grupta 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşadı. Dört puan toplayan Türkiye, üçüncü İskoçya'nın ardından 4. sırada yer buldu. Danimarka ise elde ettiği 6 puanla ikinci sırada bulunuyor.
İranlı kadın kalecierkek çıktı iddiası!
ÜRDÜN Futbol Federasyonu, Asya Futbol Konfederasyonu'na (AFC), Kadınlar Asya Kupası Elemeleri'ndeki Ürdün-İran maçında oynayan İran kalecisinincinsiyetini doğrulamasınıtalep eden bir şikâyette bulundu. Federasyon Başkanı Ali Bin Al-Hussein, AFC'ye ilettikleri mektubu, Twitter'da da paylaştı. AFC'ye gönderilen şikâyet başvurusunda, "AFC'den, söz konusu oyuncunun ve takımdaki diğer kişilerin uygunluğunu araştırmak için bağımsız tıp uzmanlarından oluşan bir panel tarafından şeffaf ve net birsoruşturma başlatmasını talepediyoruz" ifadeleri yer aldı. 25 Eylül'deki maçın 0-0 sona ermesinin ardından İran, Ürdün'ü penaltı atışları sonunda 4-2 mağlup ederek 2022'de düzenlenecek AFCKadınlar Asya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.
Enes Salitarihe geçti
15 yaşındaki Türk asıllı Rumen futbolcu Enes Sali, Romanya Ligi'ndegol atan en genç futbolcu olmasının ardından bir kez daha tarihe geçti. Sali, Dünya Kupası elemelerinde Romanya'nın Liechtenstein'i 2-0 yendiği maçın 82. dakikasında Andrei Ivan'ın yerine oyuna girdi ve ilk kez milli formayla tanıştı. 15 yıl, 8 ay ve 22günlük Enes Sali, böylece Romanya Milli Takımı formasını giyen en genç futbolcu unvanının da sahibi oldu.
Kasapoğlu: Hizmet çıtamızıdaha yukarı taşıyacağız
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Gölbaşı'nda inşa edilen Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin açılış törenine katıldı. 2 katlı olarak 2 bin500 metrekarelik bir alandanoluşan kompleks, DünyaKupası turnuvalarının yapılabileceğişekilde dizayn edildi. Bakan Kasapoğlu, sporun tüm branşlarına eşit mesafede olduklarını belirterek, "Her alanda olduğu gibi sporda da hizmet çıtamızı her geçen gün daha yukarılara taşıyacağız" dedi.
MUSTAFA DENIZLI'nin adıAlsancak Stadı'na yakışır
ALTAY'IN unutulmaz futbolcularından Ayfer Elmastaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Kasım'da açılacak Alsancak Stadı'na "Mustafa Denizli" isminin çok yakışacağını söyledi. 77 yaşındaki Ayfer Elmastaşoğlu, "Mustafa Denizli'yi BüyükMustafa yapan yer de burası.İnsanın doğup büyüdüğü,efsaneleştiği bir yere ismininverilmesi ne kadar büyük gururolur. Fatih Terim ve Şenol Güneşgibi Türk futboluna damga vurmuşisimleri, bu şekilde geleceknesillere taşımak gerekiyor.Mustafa Denizli ismi, evimizeçok yakışır. Hayalim; MustafaDenizli Altay Alsancak Stadı çimlerinede ayak basmak" dedi.
YÜRÜYEMEZ DEDİLER YUMRUKLARLA İYİLEŞTİ
DOKTORLARIN 'yürüyemezsin, ameliyat etsek de bir bacağın kısa kalır' dediği 11 yaşındaki İsmail Baytemur, boks sayesinde yürümeye başladı. Yaşadığı talihsizliği, "Oyun oynarken arkadaşım şaka olsun diye beni itti ve ayağım sıranın altına girdi. Doktora gittik, ayağımı yarım alçıya aldılar. Alçı çıktıktansonra ayağımdaki hisleri kaybettim,yürümeyi unuttum" diye anlatan İsmail, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doktorlar 'bu çocuk spora başlasın' dedi. Ben de boksa başladım ve düzeldim Allah'a şükür. Biraz zor oluyordu, babamlar zorlayarak getiriyorlardı beni, spora gelmem için sürpriz hediyeler alıyorlardı."