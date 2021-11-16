Haber hattı

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Giriş Tarihi: 16.11.2021

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Ümit Milliler A Spor'da
TÜRK futbolunun genç yıldızları, A Spor'da sahne almaya devam ediyor... Ümit Milli Takımımız'ın 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki 5. maçında bugün Alanya'da Danimarka ile oynayacağı karşılaşma 20.00'den itibaren A Spor'dan naklen yayınlanacak. Ümitler, Danimarka'nın yanı sıra Belçika, İskoçya ve Kazakistan'ın yer aldığı grupta 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşadı. Dört puan toplayan Türkiye, üçüncü İskoçya'nın ardından 4. sırada yer buldu. Danimarka ise elde ettiği 6 puanla ikinci sırada bulunuyor.

İranlı kadın kaleci erkek çıktı iddiası!
ÜRDÜN Futbol Federasyonu, Asya Futbol Konfederasyonu'na (AFC), Kadınlar Asya Kupası Elemeleri'ndeki Ürdün-İran maçında oynayan İran kalecisinin cinsiyetini doğrulamasını talep eden bir şikâyette bulundu. Federasyon Başkanı Ali Bin Al-Hussein, AFC'ye ilettikleri mektubu, Twitter'da da paylaştı. AFC'ye gönderilen şikâyet başvurusunda, "AFC'den, söz konusu oyuncunun ve takımdaki diğer kişilerin uygunluğunu araştırmak için bağımsız tıp uzmanlarından oluşan bir panel tarafından şeffaf ve net bir soruşturma başlatmasını talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı. 25 Eylül'deki maçın 0-0 sona ermesinin ardından İran, Ürdün'ü penaltı atışları sonunda 4-2 mağlup ederek 2022'de düzenlenecek AFC Kadınlar Asya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.

Enes Sali tarihe geçti
15 yaşındaki Türk asıllı Rumen futbolcu Enes Sali, Romanya Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olmasının ardından bir kez daha tarihe geçti. Sali, Dünya Kupası elemelerinde Romanya'nın Liechtenstein'i 2-0 yendiği maçın 82. dakikasında Andrei Ivan'ın yerine oyuna girdi ve ilk kez milli formayla tanıştı. 15 yıl, 8 ay ve 22 günlük Enes Sali, böylece Romanya Milli Takımı formasını giyen en genç futbolcu unvanının da sahibi oldu.

Kasapoğlu: Hizmet çıtamızı daha yukarı taşıyacağız
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Gölbaşı'nda inşa edilen Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin açılış törenine katıldı. 2 katlı olarak 2 bin 500 metrekarelik bir alandan oluşan kompleks, Dünya Kupası turnuvalarının yapılabileceği şekilde dizayn edildi. Bakan Kasapoğlu, sporun tüm branşlarına eşit mesafede olduklarını belirterek, "Her alanda olduğu gibi sporda da hizmet çıtamızı her geçen gün daha yukarılara taşıyacağız" dedi.

MUSTAFA DENIZLI'nin adı Alsancak Stadı'na yakışır
ALTAY'IN unutulmaz futbolcularından Ayfer Elmastaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Kasım'da açılacak Alsancak Stadı'na "Mustafa Denizli" isminin çok yakışacağını söyledi. 77 yaşındaki Ayfer Elmastaşoğlu, "Mustafa Denizli'yi Büyük Mustafa yapan yer de burası. İnsanın doğup büyüdüğü, efsaneleştiği bir yere isminin verilmesi ne kadar büyük gurur olur. Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi Türk futboluna damga vurmuş isimleri, bu şekilde gelecek nesillere taşımak gerekiyor. Mustafa Denizli ismi, evimize çok yakışır. Hayalim; Mustafa Denizli Altay Alsancak Stadı çimlerine de ayak basmak" dedi.

YÜRÜYEMEZ DEDİLER YUMRUKLARLA İYİLEŞTİ
DOKTORLARIN 'yürüyemezsin, ameliyat etsek de bir bacağın kısa kalır' dediği 11 yaşındaki İsmail Baytemur, boks sayesinde yürümeye başladı. Yaşadığı talihsizliği, "Oyun oynarken arkadaşım şaka olsun diye beni itti ve ayağım sıranın altına girdi. Doktora gittik, ayağımı yarım alçıya aldılar. Alçı çıktıktan sonra ayağımdaki hisleri kaybettim, yürümeyi unuttum" diye anlatan İsmail, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doktorlar 'bu çocuk spora başlasın' dedi. Ben de boksa başladım ve düzeldim Allah'a şükür. Biraz zor oluyordu, babamlar zorlayarak getiriyorlardı beni, spora gelmem için sürpriz hediyeler alıyorlardı."

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