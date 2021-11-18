Haber hattı

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Giriş Tarihi: 18.11.2021

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Kartal'a bir sponsor daha
BEŞIKTAŞ, taşıma sponsorluğu için Aras Kargo ile anlaştı. Vodafone Park'ta düzenlenen törene siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Mesut Urgancılar, pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Enis Ulusoy ile Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın katıldı. Urgancılar, "Sponsorluklar olmazsa olmaz. Yeni sponsorlarımızla güçlenmeye devam ediyoruz. Sporun birleştirici ve geliştirici gücünün farkında olan Aras Kargo ile yeni bir iş birliğine başlıyoruz" dedi.

'Tek suçum güzel olmamak'
2022 Kadınlar Futbol Asya Kupası Elemeleri'nde İran ile Ürdün maçını penaltılar sonrası 4-2 İran kazanmış, İran kalecisi Zohreh Koudaei hakkında ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan flaş bir iddia gelmişti. Ürdün Futbol Federasyonu, Asya Futbol Konfederasyonu'na İran kalecisinin erkek olduğu yönünde şikâyette bulunmuştu. Bu şikâyetin ardından "Ben kadınım, bu yaptıkları zorbalık" diyen Koudaei, İran basınından Xenden Sport'a yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: "Benim tek suçum güzel olmamak. Bu yüzden haberlerim her yerde dolaştı. Gerçekten çok üzgünüm."

Dani Alves yine terlikle geldi!
BARCELONA'DA 8 sezon (2008-2016) forma giyen ve 5.5 yıl aradan sonra Katalan kulübüne geri dönen 38 yaşındaki sağ bek Dani Alves, Nou Camp'ta 10 bin taraftarın önünde resmi sözleşmeyi imzaladı. Barcelona'ya ücret almadan gelen Brezilyalı yıldızın, 1 Ocak'tan itibaren oynayabileceği ve sözleşmesinin 1 yıl uzatma opsiyonuyla sezon sonunda biteceği bildirildi. İmza töreninde ise ilginç bir detay dikkat çekti. 2008'de kulüp binasına parmak arası terliklerle gelen ve o dönem çok konuşulan Alves, yine parmak arası terlik giydi. Bu olay sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Anadolu Efes söktü aldı!
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, sahasında Olympiakos'u 88-69 yendi. Lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 25-23 geride tamamladı. Beaubois'nın peş peşe bulduğu üçlüklerle üstünlüğü ele alan Efes, 37-36 öne geçse de devreye 44-44 eşitlikle girildi. İkinci yarıda savunma sertliğini artıran Anadolu Efes, Simon, Beaubois ve Micic'in sayılarıyla farkı açtı. Son bölümde rakibine sadece 3 sayı izni veren Ergin Ataman'ın ekibi maçı 88-69 kazandı. Mücadelenin en skorer ismi 29 sayı kaydeden Beaubois olurken, Micic de 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

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