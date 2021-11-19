Haber hattı

Süleymanoğlu unutulmadı
DÜNYA ve Türk halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu için ölümünün dördüncü yılında dün kabri başında anma töreni düzenlendi. Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Naim sadece bize ait değil,dünyaya ait birisidir. İsminialtın harflerle kazıdı ve aslaunutulmayacak" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabında Süleymanoğlu'nun 3 olimpiyat, 7 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğuyla kırdığı 46 dünya rekorunu hatırlatarak, "Efsanemiz Naim Süleymanoğlu'nu rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.
Balotelli: Milli Takım içinİtalya'ya kadar yürürüm ADANA Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'na geri çağrılma ihtimali için, "Mart'takikadroda olmak için şu andaTürkiye'den yaya olarakİtalya'ya yola çıkabilirdim" diye konuştu. İtalyan futbolcu, "2 buçuk yıldan sonra kendimi çok iyi hissediyorum. Mancini ile de ilişkimiz her zaman mükemmeldi. Benden istediklerini söyledi ve yapacağım. Mancini beni çağırırsa sağ bek bile oynarım, hiç sorun değil" açıklamasını yaptı. Çin'in kapısından döndüğünü ilk kez açıklayan yıldız isim, "2,5 yıl önce Çin'e gitmek zorunda kalıyordum ama Mancini beni ikna etti ve Brescia'yı seçtim" dedi.
Güney Afrika-Gana maçındabahis bağlantılı şike iddiası
GÜNEY Afrika Futbol Federasyonu (SASA), 14 Kasım'da Güney Afrika ile Gana arasında oynanan Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu son maçında şike yapıldığı iddiasıyla FIFA'ya başvurdu. Konuk takım, F.Bahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew'in penaltıdan attığı golle GüneyAfrika'yı 1-0 yenip, play-offoynama hakkı elde etmişti. SASA Başkanı Danny Jordaan, karşılaşma öncesinde Gana lehine oynanan bahislerdeki olağanüstü artışı ve Güney Afrika aleyhindeki hakem hatalarını gerekçe göstererek, maçta bahis bağlantılı şike gerçekleştirildiğiniileri sürdü.
Halkbank Avrupa'da da hızlı AXA Erkekler Voleybol Ligi'nde 8'de 8 yaparak namağlup liderliğini sürdüren Halkbank, CEV ChallengeKupası 32'li finaller turu rövanşmaçında Bulgaristan temsilcisiMarek Union-Ivkoni'yi 3-0yendi. 53 dakika süren maçın setleri 16-25, 10-25 ve 13-25 sona erdi. İlk maçı da 3-0 alan Başkent temsilcisi adını 16'lı finallere yazdırdı. Halkbank bu turda Bosna Hersek ekibi OK Bosna'yla karşılaşacak.