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Giriş Tarihi: 21.11.2021 16:49

Kritik yarış öncesi Verstappen ve Bottas'a ceza çıktı!

AA
Kritik yarış öncesi Verstappen ve Bottas’a ceza çıktı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Hollandalı Max Verstappen'in 5, Fin Valtteri Bottas'ın ise 3 sıra geriden başlama cezası aldığı açıklandı.

Katar Grand Prix'si öncesinde Max Verstappen ve Valtteri Bottas'a ceza geldi.

Formula 1'den yapılan yazılı açıklamada, Verstappen'in hakemlerin sıralama turları sırasında gösterdiği çift sarı bayrağa rağmen yavaşlamadığı için 5 sıra, Bottas'ın ise tek sarı bayrağa yavaşlamadığı için 3 sıra geriden başlama cezası aldığı ifade edildi.

Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, başkent Doha'nın kuzeyinde yer alan 5,4 kilometre uzunluğundaki Losail Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 20.827 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi olmuştu.

Hollandalı Max Verstappen (Red Bull-Honda), liderin 0.455 saniye arkasında ikinciliği, pisti takım arkadaşı Hamilton'dan 0.651 saniye yavaş turlayan Fin Valtteri Bottas ise üçüncülüğü elde etmişti.

57 turluk yarış, TSİ 17.00'de başlayacak.

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Kritik yarış öncesi Verstappen ve Bottas'a ceza çıktı!
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