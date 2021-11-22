Bomba itiraf! Tyson Fury ile Oleksandr Usyk dövüşecek mi?

WBC'de herkesi heyecanlandıran gelişme... Deontay Wilder'ı yenerek WBC şampiyonu olan Tyson Fury için bomba bir itiraf geldi. Ünlü dövüşçünün organizatörü Tyson Fury ve Usyk hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Tyson Fury'nin organizatörü Anthony Joshua'ya Oleksandr Usyk karşılaşması için ültimatom verdi ve Çingene Kralı'nın bir sonraki dövüş tarihini açıkladı.
"TYSON FURY RİNGE DÖNMEK İSTİYOR"
Tyson Fury, şubat ayında geri dönmek istiyor ve bir sonraki rakibine Oleksandr Usyk'in geleceği belirlendiğinde bu konuyla ilgili karar verecek. Fury'nin organizatörü Bob Arum, tercih ettikleri seçeneğin, tartışmasız şampiyonluk için Usyk ile savaşmak olduğunu kabul etti.
Ancak Anthony Joshua'nın Usyk'e yenilmesinden sonra İngiliz dövüşçü Tyson Fury, hemen rövanş hakkını kullanmaya karar verdi.
Arum, hala Joshua'nın kenara çekilip Fury'nin Usyk ile yüzleşmesine izin vermeye ikna edilebileceğinden umutlu, ancak mümkün olmayan olası bir durumda Dillian Whyte ile dövüşmeyi tercih edecektir.
"JOSHUA KENARA ÇEKİLİRSE USYK İLE DÖVÜŞÜRÜZ"
Organizatör Las Vegas'ta gazetecilere şunları söyledi: "İşte hikaye, top şimdi Joshua'da... Joshua kenara çekilip Usyk'in Fury ile dövüşmesine izin verebilir. Ancak Joshua bu teklife hayır diyebilir, 'Usyk ile dövüşmeliyim ve bir sözleşmem var.' da diyebilir."
"Yani Joshua eğer Usyk ile dövüşmeye karar verirse, o zaman Fury kendisine bir rakip aramaya başlar. Bugün onunla konuştum ve Whyte mantıklıysa, parası ölçüsünde onunla dövüşmekten mutlu olabileceğini ifade etti. Aksi takdirde Joe Joyce ile dövüşeceğiz."
JOSHUA-USYK MAÇI NE ZAMAN?
32 yaşındaki Joshua'nın 34 yaşındaki Usyk'i Nisan ayına kadar resmi olarak sonuçlandırmak için başlayacak görüşmelerle rövanş maçı yapması bekleniyor. Daha önceki maçı Usyk kazanmıştı.
Bu arada 33 yaşındaki Fury, WBC'nin 'geçici' şampiyonu ve sırayla zorunlu rakip olan 33 yaşındaki Whyte ile karşılaşabilir. Ancak, WBC'ye karşı, gecikmiş unvanını zorlamayı amaçlayan mevcut yasal davası, aslında kemer için meydan okuma emri almasını engelledi.
FURY RİNGLERE GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Arum, WBC tarafından yetkilendirilmese bile Whyte'ın Fury ile gönüllü olarak mücadele edebileceğini belirtti ve efsanevi organizatör, yenilmez Çingene Kralı'nın en geç dört ay içinde geri dönmek istediğini açıkladı.
Dedi ki: "Tyson Fury ile konuştum - Şubat ayının sonunda, en geç Mart ayının ilk haftasından önce tekrar savaşmak istiyor. Bu olacak."