Bomba itiraf! Tyson Fury ile Oleksandr Usyk dövüşecek mi?

FURY RİNGLERE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Arum, WBC tarafından yetkilendirilmese bile Whyte'ın Fury ile gönüllü olarak mücadele edebileceğini belirtti ve efsanevi organizatör, yenilmez Çingene Kralı'nın en geç dört ay içinde geri dönmek istediğini açıkladı.

Dedi ki: "Tyson Fury ile konuştum - Şubat ayının sonunda, en geç Mart ayının ilk haftasından önce tekrar savaşmak istiyor. Bu olacak."