Razgatlıoğlu dünya şampiyonu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Endonezya'da sezonun son ayağındaki ilk yarışı ikinci sırada bitiren ve puanını 551'e çıkarıp zaferi garantileyen Razgatlıoğlu, bu kategoride şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçti. Yağmur nedeniyle ertelenen ikinci yarışı da 4. sırada bitiren milli motosikletçi, "2017'de vefat eden babamArif Razgatlıoğlu için gelsinbu dünya şampiyonluğu. Oburada değil, hayatını kaybettiama beni izlediğini biliyorum,bunu hissediyorum. Çok mutluyum,inanılmaz bir gün" dedi.
KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK TELEFONU
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TSİ 06.15'te yapılan ilk yarış sonrası Toprak Razgatlıoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.
YAMAHA ONU MOTOGP'DE İSTİYOR
RAZGATLIOĞLU'NUN zaferi dış basında da geniş yer buldu. İspanyol gazetesi Marca "Razgatlıoğlu şampiyon" başlığı altında internet sitesinden verdiği haberde, "Türk sporcu, Endonezya'da Rea'yı tahttan indirdi. Razgatlıoğlu Moto GP'ye katılmayı reddetti ama şimdilik... 2022'de Superbike'ta tacını koruyacak ama Yamaha onu zaten 2023 için MotoGP'de istiyor" değerlendirmesinde bulundu. El Mundo Deportivo Gazetesi de "Razgatlıoğlu, Superbike'ta dünya şampiyonluğunu ilk kez elde etti" başlığını kullandı.