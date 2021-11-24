Razgatlıoğlu gelecek planlarını açıkladı motoGP olabilir

PATAYamaha with Brixx WorldSBK takımıyla 2021 sezonu Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaşan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, geleceği hakkında konuştu. Razgatlıoğlu, "Düşüncem Superbike'takalmak ama 2022'de başarılı sezongeçirirsem ve Yamaha'dan güzel teklifgelirse 2023'te MotoGP'ye gidebiliriz. Sezon öncesi 'Dünya şampiyonu olursam babama armağan etmek istiyorum' demiştim. Kendisi göremedi. Şampiyon olacağıma benden çok inanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı,Spor Toto, TMF ve Red Bull ailelerineteşekkür ederim, hep yanımda oldularve çok büyük destek verdiler" dedi.
KORKUDAN İZLEMİYORUM
Superbike'ta dünya şampiyonluğuna ulaşan Toprak Razgatlıoğlu'nun annesi Belgin Ulgan, oğlunun yarışlarını korkudan izleyemediğini söyledi
Dünya şampiyonu motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun annesi Belgin Ulgan, SABAH'a yaptığı açıklamada, yarışırken oğlunu hiç izleyemediğini söyledi. Ulgan, "Toprak'ın piste çıkacağı gün bütün TV'leri, telefonları kapatıyorum. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. ABD'de yarışırken kaza geçirmişti. Ogünden sonra oğlumu izlemedim. Endonezya'da yarışırken akrabalarımız evimizde toplandı, son turda beni de çağırdı. Bakabildimama kalbim küt küttü.Bize ve ülkemize şampiyonlukgururunuyaşattığı an çok gururlandım. Babasının en büyük hayali Toprak'ın şampiyon olmasıydı. Zaten Toprak'ın hep kalbinde. Keşke yaşasaydı, onu babası yetiştirdi" dedi.
GÜL KİREKLO