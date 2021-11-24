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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Razgatlıoğlu gelecek planlarını açıkladı motoGP olabilir

ÇAĞDAŞ HALICI
Razgatlıoğlu gelecek planlarını açıkladı motoGP olabilir
PATA Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla 2021 sezonu Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaşan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, geleceği hakkında konuştu. Razgatlıoğlu, "Düşüncem Superbike'ta kalmak ama 2022'de başarılı sezon geçirirsem ve Yamaha'dan güzel teklif gelirse 2023'te MotoGP'ye gidebiliriz. Sezon öncesi 'Dünya şampiyonu olursam babama armağan etmek istiyorum' demiştim. Kendisi göremedi. Şampiyon olacağıma benden çok inanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, TMF ve Red Bull ailelerine teşekkür ederim, hep yanımda oldular ve çok büyük destek verdiler" dedi.

KORKUDAN İZLEMİYORUM
Superbike'ta dünya şampiyonluğuna ulaşan Toprak Razgatlıoğlu'nun annesi Belgin Ulgan, oğlunun yarışlarını korkudan izleyemediğini söyledi
Dünya şampiyonu motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun annesi Belgin Ulgan, SABAH'a yaptığı açıklamada, yarışırken oğlunu hiç izleyemediğini söyledi. Ulgan, "Toprak'ın piste çıkacağı gün bütün TV'leri, telefonları kapatıyorum. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. ABD'de yarışırken kaza geçirmişti. O günden sonra oğlumu izlemedim. Endonezya'da yarışırken akrabalarımız evimizde toplandı, son turda beni de çağırdı. Bakabildim ama kalbim küt küttü. Bize ve ülkemize şampiyonluk gururunu yaşattığı an çok gururlandım. Babasının en büyük hayali Toprak'ın şampiyon olmasıydı. Zaten Toprak'ın hep kalbinde. Keşke yaşasaydı, onu babası yetiştirdi" dedi.
GÜL KİREKLO

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Razgatlıoğlu gelecek planlarını açıkladı motoGP olabilir
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