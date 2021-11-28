Haber hattı

Milliler ilk galibiyet için Büyük Britanya önünde
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Büyük Britanya'yı ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacakkarşılaşma saat 19.00'da başlayacak.Müsabaka, NTV'den naklen yayınlanacak. B Grubu'nda ilk maçında Belarus'a mağlup olan Ay-Yıldızlılar, Büyük Britanya'yı yenerek ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.
Burak Yılmaz'ın golüLille'e yetmedi
Fransa Ligi'nde Lille, sahasında konuk ettiği Nantes ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Karşılaşmaya Zeki Çelik ile birlikte 11'de başlayan Burak Yılmaz, 9. dakikada harika bir golle takımını öne geçirdi. Konuk ekip 24. dakikada Ludovic Blas'ın golüyle skoru eşitledi. Jonathan David, Lille adına 80'de penaltıdan yararlanamadı. 36 yaşındaki Burak, ligdeki 3. golünü atarken 75'te yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.
Judo Milli Takımımızbronz madalya aldı
Rusya'da düzenlenen Karma Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, bronz madalya kazandı. Üçüncülük mücadelesinde Almanya ile karşılaşanMilliler, rakibini 4-1 yenerek bronzmadalyanın sahibi oldu. Ay-Yıldızlı ekibi turnuvada Özlem Yıldız, Hasret Bozkurt, Şeyma Özerler, Minel Akdeniz, Kayra Sayit, Kübranur Esir, Bilal Çiloğlu, Bayram Kandemir, Vedat Albayrak ve Mert Şişmanlar temsil etti.
İsabelle Haak coştuVakıfBank, set vermedi
Voleybol Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi. Sarı-siyahlılar, mücadelenin setlerini de 25-19, 28-26, 25-23'lük setlerle kazandı. Maçınen skorer ismi 20 sayıyla VakıfBank'ınİsveçli yıldızı İsabelle Haak oldu. Diğer karşılaşmada Kuzeyboru, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Efeler Ligi'nde sonuçlar: Tokat Plevne-G.Saray HDI Sigorta: 3-2, Fenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun Belediye: 3-0.