Novak Djokovic’in aşı tepkisi! Avustralya Açık’a katılacak mı?

Sırp tenisçinin aşı olup olmadığına ilişkin kamuoyuna duyuru yapmak zorunda kalmaması gerektiğini savunan Srdjan Djokovic, "Herkesin, kendi sağlığı için doğru olanı seçme özgürlüğü olmalı. Novak, aşı olup olmadığını açıklamak zorunda mı? Bence değil. Onun, bu konudaki kesin tavrını da bilmiyorum. Bilsem de kimseyle paylaşmak zorunda değilim." ifadelerini kullandı.

Avustralya Açık'taki aşı zorunluluğunu "şantaj" olarak nitelendiren Srdjan, "Oğlumun kendine uyanı tercih etme hakkı var. Novak, bu şartlar altında, büyük ihtimalle Avustralya Açık'a katılmayacak." değerlendirmesinde bulundu.