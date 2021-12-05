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Giriş Tarihi: 5.12.2021 10:51

Dünya Superbike şampiyonu Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, ödülüne kavuştu!

AA
Dünya Superbike şampiyonu Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, ödülüne kavuştu!

Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu ödülüne kavuştu... Dünya Superbike Şampiyonası'nı kazanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Monako'da düzenlenen Uluslararası Motosiklet Federasyonu töreninde ödülünü aldı. Toprak Razgatlıoğlu, bu şampiyonada Türkiye'ye ilk şampiyonluğu getirmişti.

Dünya Superbike Şampiyonası'nı (WorldSBK) kazanarak Türkiye'ye bu alanda ilk birincilik kupasını getiren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) Monako'da düzenlediği törende ödül aldı.

Sporting Monte-Carlo'da düzenlenen ve Monako Prensi II. Albert'ın da katıldığı törende, 11 kategoride 2020 ve 2021 yıllarının dünya şampiyonlarına ödülleri verildi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 6 kez üst üste şampiyon olan Büyük Britanyalı Jonathan Rea'nın serisine son veren ve bu organizasyonda ilk Türk şampiyon sporcu unvanını kazanan Toprak Razgatlıoğlu, törende ödülünü aldı.

Razgatlıoğlu, ödülü aldıktan sonra yaptığı kısa açıklamada, burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Razgatlıoğlu, tüm şampiyonları tebrik etti.

Razgatlıoğlu, FIM Ödül Töreni'ne Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'yla birlikte iştirak etti.

"FIM tarafından şimdiye kadar düzenlenen en büyük ödül töreni" olarak nitelendirilen geceye Razgatlıoğlu'nun yanı sıra 2021 MotoGP şampiyonu Fabio Quartararo, 2020 MotoGP şampiyonu Joan Mir ve 2020 Superbike şampiyonu Jonathan Rea de katıldı.

Törende ayrıca Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda birincilik elde eden Jeffrey Herlings (MXGP), Maxime Renaux (MX2) ve Courtney Duncan da (WMX) yer aldı.

2020 yılındaki ödül töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.

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Dünya Superbike şampiyonu Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, ödülüne kavuştu!
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