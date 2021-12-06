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Giriş Tarihi: 6.12.2021

F1’de şampiyon son haftaya kaldı

F1’de şampiyon son haftaya kaldı
FORMULA 1'de sondan önceki yarış olan Suudi Arabistan GP'si unutulmaz anlara sahne olurken, şampiyon da son haftaya kaldı. Yarış öncesi 8 puanlık farkın olduğu Verstappen-Hamilton ikilisinin arasındaki yarış alev aldı. Hamilton, geçmeye çalıştığı ezeli rakibine arkadan çarpınca ön kanadı kırıldı. İngiliz sürücü, hasarlı kanadıyla yarışın 43. turunda Hollandalı pilotu geride bırakıp zirveye oturdu. Nefesleri kesen yarışta yerini kaptırmayan başarılı sürücü, damalı bayrağı ilk sırada görürken, Hollandalı ise ikinci bitirdi. Böyleceş ampiyonun belli olacağı Abu Dhabi'deki son yarışa ikili, 369.5 puanla eşit girdi.

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F1’de şampiyon son haftaya kaldı
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