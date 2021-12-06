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Giriş Tarihi: 6.12.2021 09:48

Fenerbahçe sporcusuna Galatasaray'dan ödül

AA
Fenerbahçe sporcusuna Galatasaray’dan ödül

Galatasaray Lisesi'nin 50. ve 75. yıl mezunları için madalya ve berat töreni yapıldı. Çekya'nın Racice kentinde bu yıl gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda hafif kilo ümit kadınlar iki çiftede milli forma altında altın madalya kazanan Galatasaraylı Mervenur Uslu ile Fenerbahçeli Elis Özbay ödüle layık görüldü.

Galatasaray Eğitim Vakfının düzenlediği, Galatasaray Lisesi'nin 1971 döneminin 50. yıl ve 1946 mezunlarının 75. yıl madalya ve berat töreni, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç ve Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber'in katıldığı törende, 75. yıl mezunlarını temsilen Can Kıraç, 50. yılı temsilen de Bünyat Balaban birer konuşma yaptı.

Törende Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, vakfın çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Galatasaray Eğitim Vakfı, Galatasaray İlkokulu, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesine bugüne kadar 320 milyon dolar yardım eden bir yapı. Bu büyük bir para. Vakfın hala 93 milyon lirası var. Bununla her sene bine yakın çocuk okutuyor. Bu oldukça büyük bir hadise" diye konuştu.

Ağabeyi Can Kıraç'ın liseden 75 yıl önce mezun olduğunu aktaran İnan Kıraç, bu nedenle duygu dolu anlar yaşadığını dile getirdi.

ÖZHAN CANAYDIN SPOR ÖDÜLLERİ DE VERİLDİ
Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Özhan Canaydın adına verilen ödüller de törende sahibini buldu. Çekya'nın Racice kentinde bu yıl gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda hafif kilo ümit kadınlar iki çiftede milli forma altında altın madalya kazanan Galatasaraylı Mervenur Uslu ile Fenerbahçeli Elis Özbay ödüle layık görüldü.

Mervenur Uslu "Galatasaray Spor Kulübü En Başarılı Amatör Sporcusu", Elis Özbay da "Diğer Spor Kulüpleri En Başarılı Amatör Sporcusu" ödülünü aldı. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bekir İrdem'in de katıldığı törende sporculara ödüllerini, Özhan Canaydın'ın oğlu Murat Canaydın verdi.

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Fenerbahçe sporcusuna Galatasaray'dan ödül
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