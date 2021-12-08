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Giriş Tarihi: 8.12.2021

Spor turu

Spor turu
Ciro Immobile Aslan'a zor
ROMA'DA G.Saray ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek olan Lazio'da Ciro Immobile üzüntüsü yaşanıyor. 3-1 kazanılan Sampdoria maçında iki gol atan yıldız oyuncu, sağ diz bağında gerilme nedeniyle takımından ayrı kaldı. Dün yapılan antrenmana katılmayan ve tedavisi süren 31 yaşındaki oyuncunun yarın forma giymesinin bir hayli zor olduğu öğrenildi. İtalyan basını, Immobile'nin sakatlığının takıma büyük yara vereceğini vurgularken yerine forma giymesi planlanan isim ise eski F.Bahçeli Vedat Muriqi.

Cenk Malaga'ya faturayı kesti!
KAYSERISPOR file bekçisi Cenk Gönen, 2017-18 sezonunda transfer olduğu Malaga'dan alacakları nedeniyle transfer tahtasının kapanmasına neden oldu. 200 bin Euro bonservis bedeli ile İspanyol ekibine giden Cenk Gönen, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesi ile kulübü FIFA'ya şikâyet etmişti.

Tottenham Kovid'e yakalandı!
PREMIER Lig ekibi Tottenham'da Koronavirüs'e yakalananların sayısı her geçen gün artıyor. Preimer Lig'de 5. sırada olan Londra kulübünde 6 oyuncunun testi pozitif çıkarken 2 pozitif haberi de teknik heyetten geldi. 10 gün izolasyon altına alınacak oyuncuların isimleri açıklanmadı.

'Sen Gençsin, Güç Sensin'e destek
GIDA sektörünün öncü kuruluşlarından Eti, 2019 yılından bu yana 'Sen Gençsin, Güç Sensin' projesi ile gençleri, hayallerinin peşinden koşmaya teşvik ediyor. Projenin üçüncü senesinde spor alanında da hedefleri olan azimli gençlere desteğini sürdürüyor. Projeye katılmaya hak kazanan gençlere her kategoride konusunda uzman isimler mentorluk edecek. Spor kategorisi için rehberlik yapacak eski milli voleybolcu Neslihan Demir, "Onların spor hayatlarına ve profesyonelliklerine rehberlik etmek çok heyecanlı olacak benim için" ifadelerini kullandı.

Ajax'ın makinesi Haller tarihe geçti
BEŞIKTAŞ'IN da bulunduğu Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda lider Ajax, Sporting'i sahasında 4-2 mağlup etti. Hollanda ekibini galibiyete taşıyan golleri Sebastien Haller, Antony, David Neres ve Steven Berghuis kaydetti. Ajax'ın gol makinesi Haller de bu maçla tarihe geçti. 27 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, gruptaki 6 maçta da gol atmayı başararak, Cristiano Ronaldo'nun ardından (2017-18 Real Madrid) Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 6 maçta da ağları sarsan ikinci futbolcu oldu. Haller ayrıca grup aşamasını 10 golle kapattı.

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