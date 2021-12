ROMA'DA G.Saray ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek olan Lazio 'da Ciro Immobile üzüntüsü yaşanıyor. 3-1 kazanılan Sampdoria maçında iki gol atan yıldız oyuncu, sağ diz bağında gerilme nedeniyle takımından ayrı kaldı. Dün yapılan antrenmana katılmayan ve tedavisi süren 31 yaşındaki oyuncunun yarın forma giymesinin bir hayli zor olduğu öğrenildi.KAYSERISPOR file bekçisi Cenk Gönen , 2017-18 sezonunda transfer olduğu Malaga'dan alacakları nedeniyle transfer tahtasının kapanmasına neden oldu., alacaklarını tahsil edemediği gerekçesi ile kulübü FIFA'ya şikâyet etmişti.PREMIER Lig ekibi Tottenham 'da Koronavirüs'e yakalananların sayısı her geçen gün artıyor. Preimer Lig 'de 5. sırada olan Londra kulübünde10 gün izolasyon altına alınacak oyuncuların isimleri açıklanmadı.GIDA sektörünün öncü kuruluşlarından Eti, 2019 yılından bu yana 'projesi ile gençleri, hayallerinin peşinden koşmaya teşvik ediyor. Projenin üçüncü senesinde spor alanında da hedefleri olan azimli gençlere desteğini sürdürüyor. Projeye katılmaya hak kazanan gençlere her kategoride konusunda uzman isimler mentorluk edecek."Onların spor hayatlarına ve profesyonelliklerine rehberlik etmek çok heyecanlı olacak benim için" ifadelerini kullandı.BEŞIKTAŞ'IN da bulunduğu Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda lider Ajax, Sporting'i sahasında 4-2 mağlup etti. Hollanda ekibini galibiyete taşıyan gollerikaydetti. Ajax'ın gol makinesi Haller de bu maçla tarihe geçti. 27 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, gruptaki 6 maçta da gol atmayı başararak,Haller ayrıca grup aşamasını 10 golle kapattı.