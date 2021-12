Haber turu

GEÇTIĞIMIZ günlerde kalp krizi geçiren Ankaragücü eski başkanlarından Cemal Aydın 'dan kötü haber geldi. Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aydın, bir kez daha geçirdiği kalp krizi sonucuCemal Aydın için yarın 10.30'da Beştepe Tesisleri'nde cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından cenaze, Ahmet Hamdi Akseki Cami'sinde öğle namazına mütakip Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecek. TFF ve spor kulüpleri Aydın'ın vefatından dolayı merhuma başsağlığı diledi.A.GÜCÜ'NÜN 1996- 2008 yılları arasında başkanlık görevini yürüten9 Aralık 2008'de istifa etti. Aydın, iki yıl (2002-04) boyunca daBaşkanlığı görevini üstlendiGENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu , Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda tarihi başarılara imza atan milli sporcuları,'Bütün sporcularımızla gurur duyuyoruz' diyerek sözlerine başlayan Kasapoğlu, "Kadınlarımız tarih yazdılar. 'Kadın odaklı spor' demiştik onda da başarılıyız. Kadınıyla erkeğiyle tüm sporcularımız, tüm paralimpik sporcularımız bizlere büyük bir gurur yaşattı.Bu sevinç hepimizin, İstiklal Marşımız, şanlı bayrağımız, bu gurur hepimizin" ifadelerini kullandı. SÜPER Lig 'de Aykut Kocaman 'dan sonra başarılı bir grafik çizenkamuoyunda çıkan transfer iddialarıyla ilgili konuştu. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe ile ismi anılan Edin Visca 'nın kalmasını istediğini belirtti. Belözoğlu, "Visca'nın gitmesiyle alakalı bir gündemimiz yok. Kalmasını tabii ki isterim. Hayallerimiz var" derken, " Sinan Gümüş 'le ilgili de hiçbir tasarrufumuz olmadı. Oğuzhan Özyakup 'a da ilgilenmedik.ifadelerini kullandı. Genç hoca, zirvede bulunan Trabzonspor'un ciddi bir avantaj yakaladığını belirtip, oyun disiplininden kopmayacaklarının da altını çizdi.ÖZBEKISTAN'IN başkenti Taşkent'te düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda, madalya gururu yaşadık. 51 ülkeden 393 sporcunun katıldığı organizasyondaAy-Yıldızlı milli halterci, koparmada 76 kilo ile gümüş, silkmede 93 ve toplamda 169 kiloda iki bronz alarak bayrağımızı dalgalandırdı.DOĞAL güzellikleriyle küresel bisiklet dünyasında çok saygın bir yerde olandördüncü kez sahne alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilecek AKRA 2022, Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Havalimanı ve Diana Travel'ın co sponsorluğundaHer yıl belirlenen temalarıyla da fark yaratan Tour of Antalya'nın bu yılki teması iseolarak belirlendiHALKBANK Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında, Bosna Hersek'in OK Bosna takımını 3-0 yendi. Halkbank, ikinci maç için avantaj sağlarken, serinin ikinci maçı da bugün saat 17.00'de Ankara'da oynanacak. 62 dakika süren maçın setleri 25-16, 25-15 ve 25-17 sonuçlandı.milli smaçör Efe 15/19 ile %79 hücum, 1 blok, 1 ace ve %79 pozitif manşet ile 17 sayı üretti.