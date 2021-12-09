Haber turu

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Giriş Tarihi: 9.12.2021

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Cemal Aydın kalbine yenildi
GEÇTIĞIMIZ günlerde kalp krizi geçiren Ankaragücü eski başkanlarından Cemal Aydın'dan kötü haber geldi. Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aydın, bir kez daha geçirdiği kalp krizi sonucu 73 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cemal Aydın için yarın 10.30'da Beştepe Tesisleri'nde cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından cenaze, Ahmet Hamdi Akseki Cami'sinde öğle namazına mütakip Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecek. TFF ve spor kulüpleri Aydın'ın vefatından dolayı merhuma başsağlığı diledi.

KIMDIR?
A.GÜCÜ'NÜN 1996- 2008 yılları arasında başkanlık görevini yürüten Cemal Aydın, 9 Aralık 2008'de istifa etti. Aydın, iki yıl (2002-04) boyunca da Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlendi

Kasapoğlu: Bu sevinç ve gurur hepimizin
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda tarihi başarılara imza atan milli sporcuları, TBMM Genel Kurulu'nda tüm milletvekillerine alkışlattı. 'Bütün sporcularımızla gurur duyuyoruz' diyerek sözlerine başlayan Kasapoğlu, "Kadınlarımız tarih yazdılar. 'Kadın odaklı spor' demiştik onda da başarılıyız. Kadınıyla erkeğiyle tüm sporcularımız, tüm paralimpik sporcularımız bizlere büyük bir gurur yaşattı. Sonraki nesiller için birer rol model oldukları için can-ı gönülden tebrik ediyorum. Bu sevinç hepimizin, İstiklal Marşımız, şanlı bayrağımız, bu gurur hepimizin" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu: Kapımızı henüz kapatmadık
SÜPER Lig'de Aykut Kocaman'dan sonra başarılı bir grafik çizen Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kamuoyunda çıkan transfer iddialarıyla ilgili konuştu. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe ile ismi anılan Edin Visca'nın kalmasını istediğini belirtti. Belözoğlu, "Visca'nın gitmesiyle alakalı bir gündemimiz yok. Kalmasını tabii ki isterim. Hayallerimiz var" derken, "Sinan Gümüş'le ilgili de hiçbir tasarrufumuz olmadı. Oğuzhan Özyakup'a da ilgilenmedik. Fakat sezon sonunda fırsatlar doğabilir. Kapılarımızı kapattık gibi algılanmasın" ifadelerini kullandı. Genç hoca, zirvede bulunan Trabzonspor'un ciddi bir avantaj yakaladığını belirtip, oyun disiplininden kopmayacaklarının da altını çizdi.

Erdoğan 3 madalya ile döndü
ÖZBEKISTAN'IN başkenti Taşkent'te düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda, madalya gururu yaşadık. 51 ülkeden 393 sporcunun katıldığı organizasyonda 45 kilo kadınlarda Şaziye Erdoğan, 1 gümüş, 2 de bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Ay-Yıldızlı milli halterci, koparmada 76 kilo ile gümüş, silkmede 93 ve toplamda 169 kiloda iki bronz alarak bayrağımızı dalgalandırdı.

AKRA 2022 görücüye çıkıyor
DOĞAL güzellikleriyle küresel bisiklet dünyasında çok saygın bir yerde olan Tour of Antalya powered by AKRA 2022, dördüncü kez sahne alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilecek AKRA 2022, Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Havalimanı ve Diana Travel'ın co sponsorluğunda 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Her yıl belirlenen temalarıyla da fark yaratan Tour of Antalya'nın bu yılki teması ise 'İklim Sorunu' olarak belirlendi

Halkbank gümbür gümbür
HALKBANK Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında, Bosna Hersek'in OK Bosna takımını 3-0 yendi. Halkbank, ikinci maç için avantaj sağlarken, serinin ikinci maçı da bugün saat 17.00'de Ankara'da oynanacak. 62 dakika süren maçın setleri 25-16, 25-15 ve 25-17 sonuçlandı. Halkbank böylece bu sezon 19'uncu galibiyetini alırken, milli smaçör Efe 15/19 ile %79 hücum, 1 blok, 1 ace ve %79 pozitif manşet ile 17 sayı üretti.

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