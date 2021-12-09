Haber turu

Cemal Aydın kalbine yenildi
GEÇTIĞIMIZ günlerde kalp krizi geçiren Ankaragücü eski başkanlarından Cemal Aydın'dan kötü haber geldi. Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aydın, bir kez daha geçirdiği kalp krizi sonucu 73 yaşında hayata gözleriniyumdu. Cemal Aydın için yarın 10.30'da Beştepe Tesisleri'nde cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından cenaze, Ahmet Hamdi Akseki Cami'sinde öğle namazına mütakip Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecek. TFF ve spor kulüpleri Aydın'ın vefatından dolayı merhuma başsağlığı diledi.
KIMDIR?
A.GÜCÜ'NÜN 1996- 2008 yılları arasında başkanlık görevini yürüten Cemal Aydın, 9 Aralık 2008'de istifa etti. Aydın, iki yıl (2002-04) boyunca da KulüplerBirliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlendi
Kasapoğlu: Bu sevinçve gurur hepimizin
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda tarihi başarılara imza atan milli sporcuları, TBMM GenelKurulu'nda tüm milletvekillerinealkışlattı. 'Bütün sporcularımızla gurur duyuyoruz' diyerek sözlerine başlayan Kasapoğlu, "Kadınlarımız tarih yazdılar. 'Kadın odaklı spor' demiştik onda da başarılıyız. Kadınıyla erkeğiyle tüm sporcularımız, tüm paralimpik sporcularımız bizlere büyük bir gurur yaşattı. Sonraki nesilleriçin birer rol modeloldukları için can-ıgönülden tebrik ediyorum. Bu sevinç hepimizin, İstiklal Marşımız, şanlı bayrağımız, bu gurur hepimizin" ifadelerini kullandı.
Emre Belözoğlu:Kapımızı henüzkapatmadık SÜPER Lig'de Aykut Kocaman'dan sonra başarılı bir grafik çizen Başakşehir Teknik DirektörüEmre Belözoğlu, kamuoyunda çıkan transfer iddialarıyla ilgili konuştu. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe ile ismi anılan Edin Visca'nın kalmasını istediğini belirtti. Belözoğlu, "Visca'nın gitmesiyle alakalı bir gündemimiz yok. Kalmasını tabii ki isterim. Hayallerimiz var" derken, "Sinan Gümüş'le ilgili de hiçbir tasarrufumuz olmadı. Oğuzhan Özyakup'a da ilgilenmedik. Fakat sezonsonunda fırsatlar doğabilir. Kapılarımızıkapattık gibi algılanmasın" ifadelerini kullandı. Genç hoca, zirvede bulunan Trabzonspor'un ciddi bir avantaj yakaladığını belirtip, oyun disiplininden kopmayacaklarının da altını çizdi.
Erdoğan 3 madalya ile döndü
ÖZBEKISTAN'IN başkenti Taşkent'te düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda, madalya gururu yaşadık. 51 ülkeden 393 sporcunun katıldığı organizasyonda 45 kilo kadınlardaŞaziye Erdoğan, 1gümüş, 2 de bronz madalyakazanarak önemli bir başarıyaimza attı. Ay-Yıldızlı milli halterci, koparmada 76 kilo ile gümüş, silkmede 93 ve toplamda 169 kiloda iki bronz alarak bayrağımızı dalgalandırdı.
AKRA 2022 görücüye çıkıyor
DOĞAL güzellikleriyle küresel bisiklet dünyasında çok saygın bir yerde olan Tour ofAntalya powered by AKRA 2022, dördüncü kez sahne alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilecek AKRA 2022, Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Havalimanı ve Diana Travel'ın co sponsorluğunda 10-13Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Her yıl belirlenen temalarıyla da fark yaratan Tour of Antalya'nın bu yılki teması ise 'İklim Sorunu' olarak belirlendi
Halkbank gümbür gümbür
HALKBANK Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında, Bosna Hersek'in OK Bosna takımını 3-0 yendi. Halkbank, ikinci maç için avantaj sağlarken, serinin ikinci maçı da bugün saat 17.00'de Ankara'da oynanacak. 62 dakika süren maçın setleri 25-16, 25-15 ve 25-17 sonuçlandı. Halkbankböylece bu sezon 19'uncugalibiyetini alırken, milli smaçör Efe 15/19 ile %79 hücum, 1 blok, 1 ace ve %79 pozitif manşet ile 17 sayı üretti.