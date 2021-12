Havuzun 'Hürrem Sultan'ı Viktoria Zeynep Güneş, Sabah Spor'a konuştu! "Aşkla çalışıp, kendimle yarıştım"

AT BİNERKEN RAHATLIYORUM

- İstanbul'da yaşarken antrenmanların dışında neler yapıyordun?

"İstanbul'da yaşarken rutinim boğaza gitmek ve kahve almaktı. Ailem Alanya'da yaşıyor. Alanya'da gün içinde yapabildiğim değişik hobilerim var. Onlardan biri benim için çok yeni bir tecrübe olan ata binmek. On yaşındayken at kampına gitmiştim ve şimdi 23 yaşındayım. At binmenin günlük hayatımda yapabileceğim farklı bir şey olduğuna karar verdim. Dikkatimi yüzmekten alabilecek bir şey. En başından yapabileceğim ve ilerlemeyi görebileceğim bir şey. Çünkü bir yerde üst seviyede olduğunuz zaman, bu oldukça zordur. Nasıl ilerlediğini, nasıl gittikçe daha iyi olduğunu görmek zor. Çünkü zaten çok yüksek seviyedesiniz. Eğer yeni bir şey yaparsan acemi olarak yaparsın ve belirli bir saatten sonra gelişirsin. Gittikçe daha iyi yaptığını görebilirsin. Ondan dolayı at binmek bunlardan biri. Resim yapmayı seviyorum. Biraz seramik yapıyorum. Çünkü aynı zamanda dikkat çekiyor ve yeni insanlarla tanışıyorum. Hayatınızı tamamlamaya çok yardımcı olan farklı bir çevrenin içindeyim. Sadece yüzmekle değil. Her gün 4 saat suyun içinde yüzmek bazen tabii ki sıkıcıdır. Bazı aktiviteler yapmak istersiniz. Elimden geldiğince başka şeyler bulmaya çalışıyorum. Bunun yanında ailemle çok kalıyorum. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi severim. Akşam yemeğine gitmeyi, onlarla buluşup kahve içmeyi severim biraz da tatlı kaçamağı yapıyorum!"