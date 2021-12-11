Havuzun 'Hürrem Sultan'ı Viktoria Zeynep Güneş, Sabah Spor'a konuştu! "Aşkla çalışıp, kendimle yarıştım"

Ukrayna'daki iç savaş nedeniyle 8 yıl önce ülkesini terk etmek zorunda kolan Viktoria Zeynep Güneş'e Türkiye kucak açtı. Geldiği ilk günlerinde "Türk insanın vatan ve bayrak sevgisi, milliyetçiliği beni büyüledi" diyen başarılı sporcu, ülkemize yüzmede kısa kulvarda ilk Avrupa şampiyonluğunu getirip Türk bayrağını göndere çektirdi. Artık bizden biri olan 23 yaşındaki havuzun 'Hürrem Sultan'ı Ukrayna asıllı milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, başarılarını, olimpiyat hedefini ve Türkiye'deki yaşamını SABAH Spor'a anlattı.
HERGÜN KENDİMLE YARIŞTIM
- Avrupa Şampiyonası'nda iki madalya kazanan ilk yüzücü unvanını aldın. Harika bir şampiyona oldu senin için. Duygularını alabilir miyiz? Başarıya giden yolculuğu merak ediyoruz?
"Rusya'daki sonuç beni çok mutlu etti. Madalyaya giden yol, zor bir yol oldu. Bu yolda beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan, beni destekleyen aileme ve antrenörlerime teşekkür ediyorum. Rusya'da bireysel en iyi zamanımı yaptım. Bireysel zamanımı 3 saniye geliştirmek benim için önemliydi. Hazırlıklara olimpiyat döneminde başladım. Çok sıkı çalıştım. Günde 5 saat çalışıyordum. Yüzüyordum ve spor salonunda çalışmaya devam ediyordum. Bunun sonucunu aldığım için çok mutluyum. Benim için başarımın ana noktası ise sadece kendime gerçekten inanmaktı. Kariyerimde zorluk çektiğim günlerde bile bunu nasıl yapacağımı sorguluyordum. 'Derecelerime gerçekten dönmeye hazır mıyım? Tekrar derecelerime dönebilecek miyim?' gibi soruların cevaplarını arıyordum. Öncelikle o dönemlerde etrafımda bana destek olan ve inanan insanlar vardı. Aynı zamanda içimdeki hisle hedeflerimi ileriye koyuyor ve oraya nasıl varacağımı görüyordum. Aslında bazen bunu nasıl yapacağınızı göremezsiniz ama en azından seçimlerinize ve kendinize inanmanız gerekiyor. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak gerek. Bir keresinde koç bana dedi ki "Her gün biraz daha iyi ol, kendinden iyi ol, başkalarından değil. Kendini kendinle karşılaştır. Her gün bir adım atarak hedeflediğin yerde olacaksın." Bu benim için altın gibi bir nasihattı."
GÜZEL KAPANIŞ YAPMAK İSTİYORUM
- Türkiye için, kendin için sırada neler var. Hangi başarılar bizi bekliyor? İlerisi için nasıl hayallerin var?
"Çok yoğun bir takvime giriyorum. Hollanda'da Uluslararası Yüzme Ligi'nde, aralık ayında da Abu Dabi'de Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda mücadele edeceğim. Bir kez daha Türk Milli takımıyla yüzeceğim için çok heyecanlıyım. Umarım iyi sonuçlar alırım."
"PARİS BENİM ZİRVEM OLACAK"
- Bu başarılarını olimpiyatta görebilecek miyiz?
"Gelecek yıl uzun kulvar için planlarımız var. Bu biraz farklı bir hazırlık ama bütün kış ve ilkbahar hazırlanmak için uzun bir zamanımız olacak. Kısa kulvarda oyunu farklı kılan çok fazla dönüşümüz var ama uzun kulvar için kesinlikle yüksek irtifa kampları, salon çalışmaları yapmam ve bol bol yüzmem gerek. Tabii ki kısa mesafede yaptığım sonuçları uzun mesafeye taşımak için sabırsızlanıyorum. Olimpiyatlar Paris'te 2024'te olacak. Öncelikle bu yılı güçlü bitirmeyi planlıyorum. Hazırlıklarımı en iyi şekilde tamamlayacağım. Paris Olimpiyatları benim katılacağımı 3. Olimpiyat olacak. Elimden gelenin en iyisini orada yapacağım. Paris benim zirvem olacak."
"TÜRKİYE EVİM OLDU"
- 2014'te Türkiye'ye gelirken başka ülkelerden de vatandaşlık teklifi olmuştu. Türkiye'yi seçmende ne etkili oldu?
"Evet bazı ülkelerden teklifler alıyorduk. Türkiye'yi seçtim çünkü ailemle nereye taşınacağımızı düşünürken ailemize ve arkadaşlarımıza oldukça yakın kalmaya istekliydik. Ukrayna Türkiye'ye çok yakın. Ukrayna iki saat uzaklıkta… Ayrıca Türkiye güzel bir ülke güzel de bir iklimi var. Biraz sıcak bir yerde kalmak istedik. Türk halkı bence bu konuda çok şanslı. Yemekler ve taze meyveler harika… Bu sebepler bizim için çok önemliydi ve tabii ki Türk Federasyonu ve Türk halkından temasta olduklarım bana karşı oldukça cana yakınlardı. Benim Türkiye adına yarışmam için sabırsızlanıyorlardı. Orada iyi insanlar bulacağımı hissettim ve Türkiye'yi seçmeye karar verdim. Ukrayna'yı zaman zaman özlüyorum. Ancak 8 yıl geçti ve Türkiye artık benim evim gibi oldu."
"12 YAŞIMA KADAR EĞLENCE OLSUN DİYE YÜZDÜM"
- Çok erken yaşta (6) yüzmeye başladın. Annenin antrenör olması bunda etkili oldu mu? Bu spora başlayacak gençlere nasıl tavsiyelerde bulunursun?
"Ben 6 yaşındayken bu spora başladım. Çünkü annem yüzme antrenörlüğü yapıyordu. Bu nedenle de ben hep havuzda vakit geçiriyordum. Annemden dolayı bu spora erken yaşta başladım. Dürüst olmak gerekirse altı yaşımdan 12 yaşıma kadar büyük bir kariyer için yüzme yaptığımın farkında değildim. Şu an yaptığım seviyede profesyonelce yapmak gibi bir amacım yoktu. Altı yaşımdan on iki yaşıma kadar yüzmenin yanında birçok aktivite yaparken de eğleniyordum. Büyüdüğümde bir seçim yapmak zorundaydım. Yüzmeyi seçtim çünkü gerçekten yüzmekten hoşlanıyordum.
NE YAPACAKSAN YAP AMA AŞK İLE YAP
Gençlere başlangıçta kendilerini dinlemelerini öneririm birçok şey deneyin her gün yapmayı seveceğiniz ve zevk alacağınız şeyleri bulun. Etrafınızı sizinle aynı şeyi yapmaktan hoşlanan ya da sizinle aynı ilgi alanları olan insanlarla çevirin. Ebeveynler için de çocuklarınızı dinlemenizi öneririm. İlgi alanlarını bazen değiştirebileceklerini kabullenin ve aynı zamanda potansiyellerini görün. Benim o dönem seçmem gereken iki yolum vardı. Biri müzik olacaktı. Çünkü büyükannem ve büyükbabam müzisyendi. Çok yetenekli olduğumu söyleyemem ama bazı yeteneklerim vardı. Diğer yol ise gerçekten hoşlandığım yüzme olacaktı. Annem bir yüzücü ve babam bir koşucuydu. Sporda çok becerilere sahiptim. Yüzmeyi seçtim çünkü gerçekten yüzmeyi gitmeye ve antrenmanlara katılmayı seviyordum. Daha sonra tabii ki annem bana hep destek oldu. Genç nesil kendilerine ve yaptıkları şeylere inansınlar. Doğru motivasyon, doğru düşünce ve doğru yaşam tarzıyla benim yaşımda başarılı olabilirler ama her şeyden önemlisi severek yapabilecekleri mesleği bulsunlar."
"05.30'TE UYANIP KARANLIKTA YÜRÜYORDUK"
- Çok disiplin isteyen bir spor yapıyorsun. Zorluklarından bahseder misin? Pes etmeyi düşündüğün zamanlar oldu mu? Üstesinden nasıl geldin?
"12 ya da 13 yaşlarındaydım. Arkadaşlarım bir müzik grubunun konserine gidiyorlardı. Ben de gitmek istedim ama konser akşama doğruydu. Annem "Vika, ertesi gün sabah antrenmanın var. Orada olman lazım. Çok çalışıyorsun, Her gün gidiyorsun. Antrenmanını kaçıramazsın" demişti. O zaman çok üzülmüştüm. Kendinizi fiziksel olarak zorlamanız gerektiğinde bazı eğlencelere katılamadığınız için üzülmeniz normal. Şimdi bunu daha anlıyorum. Ukrayna'daki antrenörümün gerçekten ilginç bir sistemi vardı. Sabahları erken kalkmak zorundaydık. Ukrayna'da antrenman 6.30'da başlardı ve her sabah yürümeye hazırlanmak için saat 05.30'da uyanıyordum. Kış ya da yaz fark etmez saat 06.00'da karanlıkta, kar yağarken yürüyordum. Her gün, her sabah bir programımız vardı. Kim perşembeden önceki herhangi bir antrenmanı kaçırırsa, Perşembe günü bonus alamazdı. Perşembe günkü bonus sabah kalkmamak ve öğleden sonraki antrenmana gitmekti. Eğer o bonusu alırsanız ne kadar iyi, ne kadar güçlü olduğunuzu hissedebilirsiniz. Çünkü bütün hafta boyunca antrenmana gidiyorsunuz ve hiç kaçırmayarak mükafatını alıyorsunuz. Bu küçük bir teşvik. Seni destekliyorlar. Bana güçlü olduğum hissini veriyordu.
ŞAMPİYON DOĞMUYORUZ, ŞAMPİYON OLUYORUZ
Bence ne iş yaptığınızı bilinçli olarak anlarsanız, nelerden vazgeçtiğinizi ve ne için vazgeçtiğinizi ayırt ederseniz istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Niye erkenden uyumaya gittiğimi biliyorum. Çünkü kendimi sabah dinç hissetmek istiyorum. İyi bir antrenman, iyi bir gün için ve gün içinde yaptığım bütün fiziksel ve diğer aktiviteler için sabah dinç olmak zorundayım. Bunu neden yaptığın için bir sebep bulmalısın ve elbette sebep sizin için yeterince makul değilse, vazgeçmenizde kolay olacaktır. Kariyerimin farklı aşamalarında vazgeçmek için çok düşüncelerim vardı. Bu başarılı olmayan bir yarışmadan sonra olabilirdi. Bu herhangi bir antrenörümle bazı zorluklar yaşadığımda da olabilirdi. Bu özel hayatımda yaşadığım herhangi bir zorluktan dolayı olabilirdi ama büyüdükçe başarılı bir performans elde etmek için bunları nasıl yöneteceğimi öğrendim. Hepsi deneyimle geliyor. Şampiyon olarak doğmuyoruz, şampiyon oluyoruz. Disiplinli davranarak, karşınıza çıkan engelleri aşarak ve amaçlarınıza ulaşmak için yaptığınız fedakarlıklarla şampiyon oluyorsunuz."
AT BİNERKEN RAHATLIYORUM
- İstanbul'da yaşarken antrenmanların dışında neler yapıyordun?
"İstanbul'da yaşarken rutinim boğaza gitmek ve kahve almaktı. Ailem Alanya'da yaşıyor. Alanya'da gün içinde yapabildiğim değişik hobilerim var. Onlardan biri benim için çok yeni bir tecrübe olan ata binmek. On yaşındayken at kampına gitmiştim ve şimdi 23 yaşındayım. At binmenin günlük hayatımda yapabileceğim farklı bir şey olduğuna karar verdim. Dikkatimi yüzmekten alabilecek bir şey. En başından yapabileceğim ve ilerlemeyi görebileceğim bir şey. Çünkü bir yerde üst seviyede olduğunuz zaman, bu oldukça zordur. Nasıl ilerlediğini, nasıl gittikçe daha iyi olduğunu görmek zor. Çünkü zaten çok yüksek seviyedesiniz. Eğer yeni bir şey yaparsan acemi olarak yaparsın ve belirli bir saatten sonra gelişirsin. Gittikçe daha iyi yaptığını görebilirsin. Ondan dolayı at binmek bunlardan biri. Resim yapmayı seviyorum. Biraz seramik yapıyorum. Çünkü aynı zamanda dikkat çekiyor ve yeni insanlarla tanışıyorum. Hayatınızı tamamlamaya çok yardımcı olan farklı bir çevrenin içindeyim. Sadece yüzmekle değil. Her gün 4 saat suyun içinde yüzmek bazen tabii ki sıkıcıdır. Bazı aktiviteler yapmak istersiniz. Elimden geldiğince başka şeyler bulmaya çalışıyorum. Bunun yanında ailemle çok kalıyorum. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi severim. Akşam yemeğine gitmeyi, onlarla buluşup kahve içmeyi severim biraz da tatlı kaçamağı yapıyorum!"
KAPALI ÇARŞI'YI ÇOK SEVİYORUM
- Türkiye'nin ve İstanbul'un tarihi yerlerini geziyor musun? İstanbul'da en çok hoşunuza giden yer neresi oldu?
"İstanbul'un tarihi yerlerini gezmeyi seviyorum. Tarih yönünden çok zengin, İstanbul'un her köşesinde onu hissedebilirsiniz. Özellikle Kapalı Çarşı'yı seviyorum. Yurt dışından arkadaşlarım geldiğinde, o yerleri gösterdiğim için çok mutlu oluyorum. Her gün rutinim olarak boğaza gitmeyi tercih ediyordum. Boğazın yanında yürüyüp kahve içerek vakit geçiriyorum. Emirgan'a inmeyi ve oradan Bebek'e doğru yürümek ise günlük yaparken hoşlandığım rutinimdi.
FENERBAHÇE EVİM GİBİ
Vapurla Beşiktaş'tan Kadıköy'e giderdim. Kadıköy'ün tamamen değişik atmosferi var. En sevdiğim semtlerden biri de Fenerbahçe. Çünkü İstanbul'a ilk gittiğimde Fenerbahçe'de kaldım. Orası benim için eski günlere dönmek gibi. Orada çok tatlı anılarım var. Oraya geldiğimde her şey çok yeniydi. Fenerbahçe'ye, Kalamış Parkı'na dönmeyi severim. Evimde gibi hissediyorum. O semt bana evim gibi geliyor."
"MANTI FAVORİM AMA DÖNER VE URFA'YA DA BAYILIRIM"
- En favori Türk yemeğin hangisi?
"Türk mantısını gerçekten çok seviyorum. Hele soslarıyla lezzeti daha da güzel oluyor. Zorlu bir antrenmandan sonra mantı çok iyi bir seçenek. Etli bütün yemekleri severim. Ancak tabii ki döner ve Urfa kebabının yeri ayrı. Baharatlı yiyecekleri sevmiyorum onun için Adana benim için uygun değil. Deniz ürünlerini de çok severim. Türkiye bu açıdan taze balık ve taze deniz ürünü cenneti adeta...
- Öğrenim hayatın devam ediyor mu? Hangi okula ve bölüme gidiyorsun?
Eğitimim devam ediyor. MEF Üniversitesi'nde çocukluk hayalim olan Siyaset bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyorum. Ukrayna'da çok prestijli bir siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler üniversitesi vardı. Yüzmede profesyonel bir kariyere sahip olacağımı beklemiyordum. Bu yüzden çocukluk yıllarında üniversiteye girerek siyaset üzerine okumayı hedefime koymuştum. Yıllar sonra bu hedefime ulaşmak da ayrıca beni mutlu ediyor. Üniversite benim için yüzme dışında başka bir aktivite. Okumak benim için bir zevk. Aynı zamanda gelecekteki kariyerim için de çok önemli."
- Annen ve baban Alanya'da neler yapıyor. Nasıl vakit geçiriyorlar?
"Ailem dört yıl önce Alanya'ya taşındı. Annem Alanya'da yüzme antrenörlüğü yapıyor. Babam da emlak işiyle uğraşıyor. Alanya'da emlak çok yaygın. Emlak turizmi Alanya ve Antalya bölgesinde çok popüler."
"BAKANLIK HAVUZ YAPTIRDI"
- Alanya'ya taşınman yaşamını kolaylaştırdı mı? İdmanları nerede yapıyorsun?
"Ailemin yanına Alanya'ya iki yıl önce taşındım. Belek'te Gloria Sports Arena'da antrenman yapan başka bir takımla çalışmaya başladım. Alanya taşınmak akıllıca bir karardı. Çünkü ailemle kalabilirdim ve her seferinde İstanbul'a uçmaktan çok daha yakındı. Alanya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 50 metrelik havuzumuz var. Hazırlanmak için gerekli tüm olanaklara sahibim. Ancak maalesef Alanya'da çalışabileceğim bir takımım yok. Yani Alanya'da evimdeysem kendi başıma çalışmam gerekiyor ama Alanya'daki hayatımı gerçekten çok seviyorum. Çünkü biliyorsunuz ki Antalya bölgesinde birçok Rus ve Ukraynalı var. Alanya'da edindiğim bir sürü yeni arkadaşım var. Aynı dili konuştuğum insanlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Ailemin yanımda olmasını seviyorum. İklimin yumuşak olmasını seviyorum ve Akdeniz iklimi gerçekten harika. Kışın kalın ve sıcak tutan kabanlar giymek ironi!
ALANYA'DA KIŞIN DENİZE GİRİYORUM
Bir Ukraynalı olarak hava soğukken ve kış olduğunda bile denize girebiliyorum. Geçen sene kasım ayı sonunda denize girdiğimi hatırlıyorum. Alanya'da çok güzel alışkanlıklar kazandım onlardan biri de soğuk denizde yüzmek. Kısa süreli bazen soğuk suya girmenin sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Alanya'nın iklimi çok yumuşak hastalanma riskiniz daha az. Antrenmanları kaçırmıyorum, kendimi daha güçlü hissediyorum ve performansım daha iyi. Bu yüzden Alanya'ya taşınmak her açıdan doğru biri karardı."
REKOR ÜSTÜNÜ REKOR
Son olarak Hollanda'da gerçekleşen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 400 metre karışıkta 4.28.93'lük dereceyle daha önce kendisine ait 4.30.45'lik dereceyi tarihe gömerek Türkiye rekoru kırdı.
KİMLİK KARTI
19 Haziran 1998'de, Poltava, Ukrayna'da doğdu. Boyu 1.82. 100 ve 200 metre kurbağalama Ukrayna; 50, 100, 200 metre kurbağalama; 200, 400 bireysel karışık Türkiye rekorlarının sahibi. Dünya gençler şampiyonalarında 5'i altın 7 madalya kazandı. 2015'te 200 kurbağalamada dünya gençler rekoru kırarken büyükler dünya rekoruna 0.53 saniye yaklaştı. Bu yıl FINA Dünya Kupası'nın Budapeşte ayağında 200 kurbağalamada birinci, 200 karışıkta üçüncü; Kazan ayağında ise 200 karışıkta ikinci 400 karışıkta üçüncü oldu.
(TÜRKİYE ADINA ALDIĞI TÜM MADALYALAR)
ALTIN | 2021 Avrupa Kısa Kulvar 400 M Bireysel Karışık / (RUSYA/KAZAN)
ALTIN | 2021 Dünya Yüzme Kupası 200 M Kurbağalama / (MACARİSTAN/BUDAPEŞTE)
ALTIN | 2017 İslami Dayanışma Oyunları 400 M Karışık / (AZERBAYCAN/BAKÜ)
ALTIN | 2017 İslami Dayanışma Oyunları 200 M Kurbağalama / (AZERBAYCAN/BAKÜ)
ALTIN | 2017 İslami Dayanışma Oyunları 100 M Karışık / (AZERBAYCAN/BAKÜ)
ALTIN | 2017 İslami Dayanışma Oyunları 100 M Kurbağalama / (AZERBAYCAN/BAKÜ)
ALTIN | 2015 Dünya Gençler 50 M Kurbağalama / (SİNGAPUR)
ALTIN | 2015 Dünya Gençler 100 M Kurbağalama / (SİNGAPUR)
ALTIN | 2015 Dünya Gençler 200 M Kurbağalama / (SİNGAPUR)
ALTIN | 2015 Dünya Gençler 200 M Karışık / (SİNGAPUR)
GÜMÜŞ | 2021 FINA Dünya Kupası 200 M Karışık / (RUSYA/KAZAN)
GÜMÜŞ | 2018 Akdeniz Oyunları 200 M Karışık / (İSPANYA/TARRAGONA)
GÜMÜŞ | 2017 İslami Dayanışma Oyunları 50 M Kurbağalama / (AZERBAYCAN/BAKÜ)
BRONZ | 2021 FINA Dünya Kupası 200 M Karışık / (RUSYA/KAZAN)
BRONZ | 2018 Akdeniz Oyunları 200 M Karışık (İSPANYA/TARRAGONA)
BRONZ | 2018 Akdeniz Oyunları 200 M Kurbağalama (İSPANYA/TARRAGONA)
BRONZ | 2015 Avrupa Şampiyonası 100 M Kurbağalama (İSRAİL/NETANYA)
BRONZ | 2015 Avrupa Şampiyonası 200 M Kurbağalama (İSRAİL/NETANYA)