Havuzun 'Hürrem Sultan'ı Viktoria Zeynep Güneş, Sabah Spor'a konuştu! "Aşkla çalışıp, kendimle yarıştım"

"05.30'TE UYANIP KARANLIKTA YÜRÜYORDUK"

- Çok disiplin isteyen bir spor yapıyorsun. Zorluklarından bahseder misin? Pes etmeyi düşündüğün zamanlar oldu mu? Üstesinden nasıl geldin?

"12 ya da 13 yaşlarındaydım. Arkadaşlarım bir müzik grubunun konserine gidiyorlardı. Ben de gitmek istedim ama konser akşama doğruydu. Annem "Vika, ertesi gün sabah antrenmanın var. Orada olman lazım. Çok çalışıyorsun, Her gün gidiyorsun. Antrenmanını kaçıramazsın" demişti. O zaman çok üzülmüştüm. Kendinizi fiziksel olarak zorlamanız gerektiğinde bazı eğlencelere katılamadığınız için üzülmeniz normal. Şimdi bunu daha anlıyorum. Ukrayna'daki antrenörümün gerçekten ilginç bir sistemi vardı. Sabahları erken kalkmak zorundaydık. Ukrayna'da antrenman 6.30'da başlardı ve her sabah yürümeye hazırlanmak için saat 05.30'da uyanıyordum. Kış ya da yaz fark etmez saat 06.00'da karanlıkta, kar yağarken yürüyordum. Her gün, her sabah bir programımız vardı. Kim perşembeden önceki herhangi bir antrenmanı kaçırırsa, Perşembe günü bonus alamazdı. Perşembe günkü bonus sabah kalkmamak ve öğleden sonraki antrenmana gitmekti. Eğer o bonusu alırsanız ne kadar iyi, ne kadar güçlü olduğunuzu hissedebilirsiniz. Çünkü bütün hafta boyunca antrenmana gidiyorsunuz ve hiç kaçırmayarak mükafatını alıyorsunuz. Bu küçük bir teşvik. Seni destekliyorlar. Bana güçlü olduğum hissini veriyordu.

ŞAMPİYON DOĞMUYORUZ, ŞAMPİYON OLUYORUZ



Bence ne iş yaptığınızı bilinçli olarak anlarsanız, nelerden vazgeçtiğinizi ve ne için vazgeçtiğinizi ayırt ederseniz istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Niye erkenden uyumaya gittiğimi biliyorum. Çünkü kendimi sabah dinç hissetmek istiyorum. İyi bir antrenman, iyi bir gün için ve gün içinde yaptığım bütün fiziksel ve diğer aktiviteler için sabah dinç olmak zorundayım. Bunu neden yaptığın için bir sebep bulmalısın ve elbette sebep sizin için yeterince makul değilse, vazgeçmenizde kolay olacaktır. Kariyerimin farklı aşamalarında vazgeçmek için çok düşüncelerim vardı. Bu başarılı olmayan bir yarışmadan sonra olabilirdi. Bu herhangi bir antrenörümle bazı zorluklar yaşadığımda da olabilirdi. Bu özel hayatımda yaşadığım herhangi bir zorluktan dolayı olabilirdi ama büyüdükçe başarılı bir performans elde etmek için bunları nasıl yöneteceğimi öğrendim. Hepsi deneyimle geliyor. Şampiyon olarak doğmuyoruz, şampiyon oluyoruz. Disiplinli davranarak, karşınıza çıkan engelleri aşarak ve amaçlarınıza ulaşmak için yaptığınız fedakarlıklarla şampiyon oluyorsunuz."