Haber hattı

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Giriş Tarihi: 12.12.2021

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Naci Çoklu dünya ikincisi
MISIR'DA sona eren 73. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcumuz Murat Naci Çoklu, ikinci oldu. Çoklu, şampiyonanın finalinde Hollanda'dan Dick Jaspers'a 50-37 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Geçen hafta Semih Saygıner, Dünya Kupası'nı kazanmıştı. Türkiye'yi organizasyonda Lütfi Çenet, Murat Naci Çoklu, Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir ve Mehmet Can Çapak temsil etti.

Fenerbahçe'ye Bursa çelmesi
HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde lider Fenerbahçe Safiport, ilk yenilgisini deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan aldı. Büyük çekişme yaşanan maçta ilk yarı 41-41 sona ererken, final bölümünde daha az hata yapan ev sahibi takım sahadan 84-80 galip ayrıldı. Bursa ekibinde Cuic 25, Doyle ve Macaulay 18'er sayı atarken, Fenerbahçe'de Iagupova 30, Williams 19, Mc Bride da 16 sayı üretti.

'Süper Alperen' Rockets'a yetmedi
NBA'DE ilk sezonunu yaşayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 16 dakikada 15 sayı ile kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets, Milwaukee Bucks'a deplasmanda 123-114 mağlup oldu ve 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Alperen'in sahada olduğu dakikalarda rakibine 11 sayı üstünlük kuran Houston, milli basketbolcumuzun kenara alınmasıyla kaderine razı oldu.

Altın kız Meryem Betül Çavdar
İSTANBUL'UN ev sahipliğinde gerçekleşen 9. Dünya Paratekvando Şampiyonası'nda Meryem Betül Çavdar önemli bir başarıya imza attı. Paralimpik tekvandocu, 52 kilo finalinde Rus rakibi Anna Podduskaia'yı 14-7'lik sonuçla mağlup ederek altın madalya kazandı. Dünya şampiyonu olan tekvandocumuz, geçen yaz düzenlenen Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda da gümüş madalyaya elde etmişti.

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