Haber hattı

NaciÇokludünyaikincisi
MISIR'DA sona eren 73. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcumuz Murat Naci Çoklu,ikinci oldu. Çoklu, şampiyonanın finalinde Hollanda'dan Dick Jaspers'a 50-37 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Geçen haftaSemih Saygıner, DünyaKupası'nı kazanmıştı. Türkiye'yi organizasyonda Lütfi Çenet, Murat Naci Çoklu, Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir ve Mehmet Can Çapak temsil etti.
Fenerbahçe'ye Bursa çelmesi
HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde lider Fenerbahçe Safiport, ilkyenilgisinideplasmandaBursaBüyükşehirBelediyespor'dan aldı. Büyük çekişme yaşanan maçta ilk yarı 41-41 sona ererken, final bölümünde daha az hata yapan ev sahibi takım sahadan 84-80 galip ayrıldı. Bursa ekibinde Cuic 25, Doyle ve Macaulay 18'er sayı atarken, Fenerbahçe'de Iagupova30, Williams 19, McBride da 16 sayı üretti.
'SüperAlperen'Rockets'ayetmedi
NBA'DE ilk sezonunu yaşayan milli basketbolcumuz AlperenŞengün'ün 16 dakikada15 sayı ile kariyer rekorukırdığı maçta HoustonRockets, Milwaukee Bucks'a deplasmanda 123-114 mağlup oldu ve 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Alperen'in sahada olduğu dakikalarda rakibine 11 sayı üstünlük kuran Houston, milli basketbolcumuzun kenara alınmasıyla kaderine razı oldu.
Altın kız Meryem Betül Çavdar
İSTANBUL'UN ev sahipliğinde gerçekleşen 9. Dünya Paratekvando Şampiyonası'nda Meryem Betül Çavdar önemli bir başarıya imza attı. Paralimpiktekvandocu,52 kilofinalindeRus rakibiAnna Podduskaia'yı14-7'lik sonuçla mağlupederek altın madalyakazandı. Dünya şampiyonu olan tekvandocumuz, geçen yaz düzenlenen Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda da gümüş madalyaya elde etmişti.